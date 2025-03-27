Devises / SGDHKD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.05158 HKD 0.01317 (0.22%)
Secteur: Devise Base: Singapore Dollar Devise de profit: Hong Kong Dollar
Le taux de change de SGDHKD a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.04706 et à un maximum de 6.06779.
Suivez la dynamique Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGDHKD Nouvelles
- USD/SGD Analysis 17/09: Speculative Lower Outlook (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 01/09: Cautious Trading (Chart)
- USD/SGD Analysis 20/08: Shifting Cautious Outlooks (Chart)
- USD/SGD Analysis 13/08: Trading Dance Lower (Chart)
- USD/SGD Analysis 06/08: Sustained Punch Back (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 31/07: Strong Reversal Higher (Chart)
- USD/SGD Analysis 24/07: Lower Ground Appears Again (Chart)
- USD/SGD Analysis today 17/07: Near-Term Highs (chart)
- USD/SGD Analysis Today 02/07: Long-Term Lows (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 24/06: Volatile Trading (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 11/06: Optimism Grows (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 03//06: Bearish Sentiment (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 15/05: Optimistic Bear Trend (Chart)
- USD/SGD Today 22/04: Downward Pressure Sustains (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 15/04: Bold Move Lower (chart)
- Asia FX, dollar little cheered by Trump tariff relief; Chinese yuan at 17-yr low
- Asia FX creeps higher, Chinese yuan at 17-yr low as Trump presses on with tariffs
- USD/SGD Analysis Today 08/04: Higher Price Range (Chart)
- Asia FX steadies from Trump tariff shock; yuan at 19-mth low amid escalation fears
- Asia FX extends gains as dollar slumps on Trump tariffs
- Asia FX skittish, dollar holds gains as Trump’s liberation day looms
- Asia FX weak as Trump’s April 2 tariffs approach; Aussie flat after RBA hold
- Asia FX mixed: yen up on strong Tokyo CPI; Aussie dlr slips on RBA rate-hold bets
- Asia FX ticks up as dollar eases after Trump auto tariffs
Range quotidien
6.04706 6.06779
Range Annuel
5.65760 6.18095
- Clôture Précédente
- 6.0647 5
- Ouverture
- 6.0613 6
- Bid
- 6.0515 8
- Ask
- 6.0518 8
- Plus Bas
- 6.0470 6
- Plus Haut
- 6.0677 9
- Volume
- 30.723 K
- Changement quotidien
- -0.22%
- Changement Mensuel
- -0.26%
- Changement à 6 Mois
- 4.52%
- Changement Annuel
- 0.22%
20 septembre, samedi