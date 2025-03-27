通貨 / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.05513 HKD 0.00962 (0.16%)
セクター: 通貨 ベース: Singapore Dollar 利益通貨: Hong Kong Dollar
SGDHKDの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり6.05353の安値と6.06779の高値で取引されました。
Singapore Dollar vs Hong Kong Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SGDHKD News
1日のレンジ
6.05353 6.06779
1年のレンジ
5.65760 6.18095
- 以前の終値
- 6.0647 5
- 始値
- 6.0613 6
- 買値
- 6.0551 3
- 買値
- 6.0554 3
- 安値
- 6.0535 3
- 高値
- 6.0677 9
- 出来高
- 14.701 K
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- 4.58%
- 1年の変化
- 0.28%
19 9月, 金曜日