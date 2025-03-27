Valute / SGDHKD
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar
6.05158 HKD 0.01317 (0.22%)
Settore: Valuta Base: Singapore Dollar Valuta di profitto: Hong Kong Dollar
Il tasso di cambio SGDHKD ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.04706 e ad un massimo di 6.06779.
Segui le dinamiche di Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SGDHKD News
Intervallo Giornaliero
6.04706 6.06779
Intervallo Annuale
5.65760 6.18095
- Chiusura Precedente
- 6.0647 5
- Apertura
- 6.0613 6
- Bid
- 6.0515 8
- Ask
- 6.0518 8
- Minimo
- 6.0470 6
- Massimo
- 6.0677 9
- Volume
- 30.723 K
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- -0.26%
- Variazione Semestrale
- 4.52%
- Variazione Annuale
- 0.22%
21 settembre, domenica