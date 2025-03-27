QuotazioniSezioni
SGDHKD: Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar

6.05158 HKD 0.01317 (0.22%)
Settore: Valuta Base: Singapore Dollar Valuta di profitto: Hong Kong Dollar

Il tasso di cambio SGDHKD ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.04706 e ad un massimo di 6.06779.

Segui le dinamiche di Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.04706 6.06779
Intervallo Annuale
5.65760 6.18095
Chiusura Precedente
6.0647 5
Apertura
6.0613 6
Bid
6.0515 8
Ask
6.0518 8
Minimo
6.0470 6
Massimo
6.0677 9
Volume
30.723 K
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
-0.26%
Variazione Semestrale
4.52%
Variazione Annuale
0.22%
