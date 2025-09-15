FiyatlarBölümler
NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.75109 SGD 0.00174 (0.23%)
Sektör: Döviz Baz: New Zealand Dollar Kâr para birimi: Singapore Dollar

NZDSGD döviz kuru bugün -0.23% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 NZD başına Düşük fiyatı olarak 0.75076 SGD ve Yüksek fiyatı olarak 0.75517 SGD aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
0.75076 0.75517
Yıllık aralık
0.74132 0.81555
Önceki kapanış
0.7528 3
Açılış
0.7511 9
Satış
0.7510 9
Alış
0.7513 9
Düşük
0.7507 6
Yüksek
0.7551 7
Hacim
22.697 K
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
-0.29%
6 aylık değişim
-1.42%
Yıllık değişim
-7.90%
21 Eylül, Pazar