NZDSGD döviz kuru bugün -0.23% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 NZD başına Düşük fiyatı olarak 0.75076 SGD ve Yüksek fiyatı olarak 0.75517 SGD aralığında işlem gördü.

Yeni Zelanda doları vs Singapur doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Yeni Zelanda doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.