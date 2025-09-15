Le taux de change de NZDSGD a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.75076 SGD et à un maximum de 0.75517 SGD pour 1 NZD.

Suivez la dynamique Dollar Néo-Zélandais vs. Dollar de Singapour. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar néo-zélandais a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.