NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.75845 SGD 0.00168 (0.22%)
版块: 货币 基础: New Zealand Dollar 盈利货币: Singapore Dollar

今日NZDSGD汇率已更改by -0.22%。当日，该货币每1NZD以低点0.75464 SGD和高点0.76201 SGD进行交易。

关注新西兰元vs新加坡元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去新西兰元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
0.75464 0.76201
年范围
0.74132 0.81555
前一天收盘价
0.7601 3
开盘价
0.7546 8
卖价
0.7584 5
买价
0.7587 5
最低价
0.7546 4
最高价
0.7620 1
交易量
1.710 K
日变化
-0.22%
月变化
0.69%
6个月变化
-0.45%
年变化
-7.00%
18 九月, 星期四
22:45
NZD
贸易差额 12个月
实际值
预测值
$​-3.492 B
前值
$​-3.941 B