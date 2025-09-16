KurseKategorien
NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.75241 SGD 0.00042 (0.06%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Singapore Dollar

Der Wechselkurs von NZDSGD hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.75076 SGD und einem Hoch von 0.75517 SGD pro 1 NZD gehandelt.

Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Singapore Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.75076 0.75517
Jahresspanne
0.74132 0.81555
Vorheriger Schlusskurs
0.7528 3
Eröffnung
0.7511 9
Bid
0.7524 1
Ask
0.7527 1
Tief
0.7507 6
Hoch
0.7551 7
Volumen
21.624 K
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
-0.12%
6-Monatsänderung
-1.24%
Jahresänderung
-7.74%
