Währungen / NZDSGD
NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar
0.75241 SGD 0.00042 (0.06%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Singapore Dollar
Der Wechselkurs von NZDSGD hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.75076 SGD und einem Hoch von 0.75517 SGD pro 1 NZD gehandelt.
Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Singapore Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDSGD News
- NZD/USD Preisprognose: USD-Bullen halten das Kiwi-Paar unter dem 200-Tage-EMA
- NZD/USD Price Forecast: USD bulls keep Kiwi pair below 200-day EMA
- Neuseeländischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,5860, da sich das Handelsdefizit stark ausweitet
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD/USD bleibt unter 0,5900 nach den Handelsbilanzdaten Neuseelands
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Preisprognose: Unter Druck nahe 0,5900 nach schwachem neuseeländischen BIP
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- Neuseeländischer Dollar fällt, da die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet schrumpft
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- Wann sind die BIP-Daten Neuseelands und wie könnten sie den NZD/USD beeinflussen?
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Preisprognose: Testet die Konvergenz um die 0,6000-Marke
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD gibt von einem Monatshoch nach, da der USD vor der Fed-Entscheidung fester wird
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD bricht nach oben, nähert sich 0,60
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
Tagesspanne
0.75076 0.75517
Jahresspanne
0.74132 0.81555
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7528 3
- Eröffnung
- 0.7511 9
- Bid
- 0.7524 1
- Ask
- 0.7527 1
- Tief
- 0.7507 6
- Hoch
- 0.7551 7
- Volumen
- 21.624 K
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- -0.12%
- 6-Monatsänderung
- -1.24%
- Jahresänderung
- -7.74%
19 September, Freitag