NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.75109 SGD 0.00174 (0.23%)
Settore: Valuta Base: New Zealand Dollar Valuta di profitto: Singapore Dollar

Il tasso di cambio NZDSGD ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.75076 SGD e ad un massimo di 0.75517 SGD per 1 NZD.

Segui le dinamiche di Dollaro Neozelandese vs Dollaro di Singapore. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Neozelandese sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.75076 0.75517
Intervallo Annuale
0.74132 0.81555
Chiusura Precedente
0.7528 3
Apertura
0.7511 9
Bid
0.7510 9
Ask
0.7513 9
Minimo
0.7507 6
Massimo
0.7551 7
Volume
22.697 K
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
-0.29%
Variazione Semestrale
-1.42%
Variazione Annuale
-7.90%
21 settembre, domenica