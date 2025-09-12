CotaçõesSeções
Moedas / NZDSGD
Voltar para Moedas

NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.75403 SGD 0.00120 (0.16%)
Setor: Moeda Base: New Zealand Dollar Moeda de lucro: Singapore Dollar

A taxa do NZDSGD para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.75297 SGD para 1 NZD e o máximo foi 0.75410 SGD.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs o dólar de Cingapura. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDSGD Notícias

Faixa diária
0.75297 0.75410
Faixa anual
0.74132 0.81555
Fechamento anterior
0.7528 3
Open
0.7529 7
Bid
0.7540 3
Ask
0.7543 3
Low
0.7529 7
High
0.7541 0
Volume
208
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
0.10%
Mudança de 6 meses
-1.03%
Mudança anual
-7.54%
18 setembro, quinta-feira
22:45
NZD
Balança Comercial 12 Meses
Atu.
Projeç.
$​-3.492 bilh
Prév.
$​-3.941 bilh