NZDSGD: New Zealand Dollar vs Singapore Dollar

0.76364 SGD 0.00075 (0.10%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Singapore Dollar

Курс NZDSGD за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.75648 SGD за 1 NZD, а максимальная — 0.76440 SGD.

Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Сингапурского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.75648 0.76440
Годовой диапазон
0.74132 0.81555
Предыдущее закрытие
0.7628 9
Open
0.7581 6
Bid
0.7636 4
Ask
0.7639 4
Low
0.7564 8
High
0.7644 0
Объем
10.311 K
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
0.23%
Годовое изменение
-6.37%
17 сентября, среда
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%