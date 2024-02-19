SinyallerBölümler
Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 inceleme
155 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 708
Kârla kapanan işlemler:
3 300 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 408 (29.91%)
En iyi işlem:
381.58 EUR
En kötü işlem:
-313.37 EUR
Brüt kâr:
17 912.13 EUR (3 453 171 pips)
Brüt zarar:
-15 629.48 EUR (465 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (14.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
592.68 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.70%
Maks. mevduat yükü:
185.35%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
2 006 (42.61%)
Satış işlemleri:
2 702 (57.39%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.48 EUR
Ortalama kâr:
5.43 EUR
Ortalama zarar:
-11.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-108.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-788.49 EUR (8)
Aylık büyüme:
4.62%
Yıllık tahmin:
56.05%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
586.93 EUR
Maksimum:
1 512.46 EUR (63.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.30% (1 512.00 EUR)
Varlığa göre:
89.59% (327.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2022
USDCAD 972
AUDCAD 337
AUDNZD 259
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 194
GBPUSD 169
NZDCAD 150
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 713
USDCAD -1.8K
AUDCAD 357
AUDNZD -83
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 316
GBPUSD 403
NZDCAD 190
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
USDCAD -15K
AUDCAD 3.1K
AUDNZD -5.4K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.7K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 4.9K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +381.58 EUR
En kötü işlem: -313 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +14.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -108.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.42 × 12
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 126
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.88 × 74
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
İnceleme yok
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 19:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
