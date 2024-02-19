Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-4 0.31 × 13 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 TickmillUK-Live 0.42 × 12 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VTMarkets-Live 0.67 × 126 StriforLLC-Live 0.72 × 18 XMTrading-MT5 3 0.79 × 5680 VantageInternational-Live 13 0.80 × 5 Exness-MT5Real3 0.88 × 74 PacificUnionLLC-Live 0.89 × 45 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 Exness-MT5Real12 1.01 × 164 HFMarketsGlobal-Live1 1.06 × 119 148 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya