- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 708
Kârla kapanan işlemler:
3 300 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 408 (29.91%)
En iyi işlem:
381.58 EUR
En kötü işlem:
-313.37 EUR
Brüt kâr:
17 912.13 EUR (3 453 171 pips)
Brüt zarar:
-15 629.48 EUR (465 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (14.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
592.68 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.70%
Maks. mevduat yükü:
185.35%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
2 006 (42.61%)
Satış işlemleri:
2 702 (57.39%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.48 EUR
Ortalama kâr:
5.43 EUR
Ortalama zarar:
-11.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-108.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-788.49 EUR (8)
Aylık büyüme:
4.62%
Yıllık tahmin:
56.05%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
586.93 EUR
Maksimum:
1 512.46 EUR (63.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.30% (1 512.00 EUR)
Varlığa göre:
89.59% (327.37 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2022
|USDCAD
|972
|AUDCAD
|337
|AUDNZD
|259
|USDJPY
|236
|XAUUSD
|230
|NZDUSD
|194
|GBPUSD
|169
|NZDCAD
|150
|AUDUSD
|23
|US500
|15
|DXY_Z4
|11
|XAGUSD
|11
|DXY_H5
|10
|CHFJPY
|8
|USTEC
|6
|GBPCHF
|5
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|713
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|357
|AUDNZD
|-83
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|316
|GBPUSD
|403
|NZDCAD
|190
|AUDUSD
|80
|US500
|150
|DXY_Z4
|21
|XAGUSD
|-82
|DXY_H5
|101
|CHFJPY
|-12
|USTEC
|17
|GBPCHF
|-3
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|-15K
|AUDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|-5.4K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|90K
|NZDUSD
|5.7K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDCAD
|4.9K
|AUDUSD
|-4.7K
|US500
|36K
|DXY_Z4
|174
|XAGUSD
|-2.9K
|DXY_H5
|915
|CHFJPY
|-1.8K
|USTEC
|15K
|GBPCHF
|-210
|EURNZD
|217
|EURAUD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +381.58 EUR
En kötü işlem: -313 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +14.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -108.45 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.31 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.42 × 12
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 126
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 74
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 45
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
1.7K
EUR
EUR
155
74%
4 708
70%
65%
1.14
0.48
EUR
EUR
96%
1:500