GBPDKK döviz kuru bugün -0.28% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 8.54968 DKK ve Yüksek fiyatı olarak 8.58788 DKK aralığında işlem gördü.

İngiliz poundu vs Danimarka kronu hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.