CotaçõesSeções
Moedas / GBPDKK
Voltar para Moedas

GBPDKK: Great Britan Pound vs Danish Krone

8.58304 DKK 0.00131 (0.02%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Danish Krone

A taxa do GBPDKK para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 8.55723 DKK para 1 GBP e o máximo foi 8.58325 DKK.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs coroa dinamarquesa. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPDKK Notícias

Faixa diária
8.55723 8.58325
Faixa anual
8.51068 9.07293
Fechamento anterior
8.5817 3
Open
8.5807 9
Bid
8.5830 4
Ask
8.5833 4
Low
8.5572 3
High
8.5832 5
Volume
978
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
-0.21%
Mudança de 6 meses
-3.66%
Mudança anual
-4.13%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0