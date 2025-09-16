Divisas / GBPDKK
GBPDKK: Great Britan Pound vs Danish Krone
8.59768 DKK 0.01025 (0.12%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Danish Krone
El tipo de cambio de GBPDKK de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.58918 DKK por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 8.61368 DKK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs corona danesa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.58918 8.61368
Rango anual
8.51068 9.07293
- Cierres anteriores
- 8.6079 3
- Open
- 8.6080 5
- Bid
- 8.5976 8
- Ask
- 8.5979 8
- Low
- 8.5891 8
- High
- 8.6136 8
- Volumen
- 19.636 K
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- -3.50%
- Cambio anual
- -3.96%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
- 2
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
- 0
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
- 7
- Pronós.
- Prev.
- 0