CotizacionesSecciones
Divisas / GBPDKK
Volver a Divisas

GBPDKK: Great Britan Pound vs Danish Krone

8.59768 DKK 0.01025 (0.12%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Danish Krone

El tipo de cambio de GBPDKK de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.58918 DKK por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 8.61368 DKK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs corona danesa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPDKK News

Rango diario
8.58918 8.61368
Rango anual
8.51068 9.07293
Cierres anteriores
8.6079 3
Open
8.6080 5
Bid
8.5976 8
Ask
8.5979 8
Low
8.5891 8
High
8.6136 8
Volumen
19.636 K
Cambio diario
-0.12%
Cambio mensual
-0.04%
Cambio a 6 meses
-3.50%
Cambio anual
-3.96%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0