GBPDKK: Great Britan Pound vs Danish Krone

8.60353 DKK 0.02075 (0.24%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Danish Krone

Курс GBPDKK за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.57288 DKK за 1 GBP, а максимальная — 8.60743 DKK.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Датской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.57288 8.60743
Годовой диапазон
8.51068 9.07293
Предыдущее закрытие
8.5827 8
Open
8.5844 6
Bid
8.6035 3
Ask
8.6038 3
Low
8.5728 8
High
8.6074 3
Объем
15.223 K
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
0.03%
6-месячное изменение
-3.43%
Годовое изменение
-3.90%
17 сентября, среда