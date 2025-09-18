KurseKategorien
GBPDKK: Great Britan Pound vs Danish Krone

8.55868 DKK 0.02305 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Danish Krone

Der Wechselkurs von GBPDKK hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 8.55018 DKK und einem Hoch von 8.58788 DKK pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Dänischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.55018 8.58788
Jahresspanne
8.51068 9.07293
Vorheriger Schlusskurs
8.5817 3
Eröffnung
8.5807 9
Bid
8.5586 8
Ask
8.5589 8
Tief
8.5501 8
Hoch
8.5878 8
Volumen
35.490 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
-0.49%
6-Monatsänderung
-3.93%
Jahresänderung
-4.40%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K