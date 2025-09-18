Währungen / GBPDKK
GBPDKK: Great Britan Pound vs Danish Krone
8.55868 DKK 0.02305 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Danish Krone
Der Wechselkurs von GBPDKK hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 8.55018 DKK und einem Hoch von 8.58788 DKK pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Dänischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBPDKK News
- GBP/USD sinkt unter 1,3500, da der König Dollar nach der Fed wieder an Stärke gewinnt
- Pfund Sterling fällt trotz optimistischer britischer Einzelhandelsumsätze
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Wann sind die britischen Einzelhandelsumsätze und wie könnten sie GBP/USD beeinflussen?
- GBP/USD sinkt, nachdem die BoE die Zinsen stabil hält, britische Einzelhandelsumsätze im Keller
- GBP/USD rutscht ab, da die BoE die Zinsen hält, die QT reduziert und auf zukünftige Senkungen hinweist
- Pfund Sterling gibt gegenüber dem US-Dollar vor der BoE-Entscheidung weiter nach
- Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
- Pfund Sterling fällt vor der Zinsentscheidung der BoE nahe 1,3600
Tagesspanne
8.55018 8.58788
Jahresspanne
8.51068 9.07293
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.5817 3
- Eröffnung
- 8.5807 9
- Bid
- 8.5586 8
- Ask
- 8.5589 8
- Tief
- 8.5501 8
- Hoch
- 8.5878 8
- Volumen
- 35.490 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- -3.93%
- Jahresänderung
- -4.40%
19 September, Freitag
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K