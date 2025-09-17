Le taux de change de GBPDKK a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 8.54968 DKK et à un maximum de 8.58788 DKK pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Couronne Danoise. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.