CHFHUF: Swiss Franc vs Hungarian Florint

417.46100 HUF 0.76400 (0.18%)
Sektör: Döviz Baz: Swiss Franc Kâr para birimi: Forint

CHFHUF fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 414.54100 ve Yüksek fiyatı olarak 418.80500 aralığında işlem gördü.

Swiss Franc vs Hungarian Florint hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
414.54100 418.80500
Yıllık aralık
412.70000 447.38300
Önceki kapanış
416.6970 0
Açılış
415.0740 0
Satış
417.4610 0
Alış
417.4613 0
Düşük
414.5410 0
Yüksek
418.8050 0
Hacim
70.252 K
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
-1.26%
6 aylık değişim
-0.62%
Yıllık değişim
-0.87%
21 Eylül, Pazar