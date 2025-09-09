CotationsSections
CHFHUF: Swiss Franc vs Hungarian Florint

417.46100 HUF 0.76400 (0.18%)
Secteur: Devise Base: Swiss Franc Devise de profit: Forint

Le taux de change de CHFHUF a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 414.54100 et à un maximum de 418.80500.

Suivez la dynamique Swiss Franc vs Hungarian Florint. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
414.54100 418.80500
Range Annuel
412.70000 447.38300
Clôture Précédente
416.6970 0
Ouverture
415.0740 0
Bid
417.4610 0
Ask
417.4613 0
Plus Bas
414.5410 0
Plus Haut
418.8050 0
Volume
70.252 K
Changement quotidien
0.18%
Changement Mensuel
-1.26%
Changement à 6 Mois
-0.62%
Changement Annuel
-0.87%
20 septembre, samedi