Währungen / CHFHUF
CHFHUF: Swiss Franc vs Hungarian Florint
417.48900 HUF 0.79200 (0.19%)
Sektor: Währung Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Forint
Der Wechselkurs von CHFHUF hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 414.54100 bis zu einem Hoch von 418.80500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Swiss Franc vs Hungarian Florint-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHFHUF News
- USD/CHF extends beyond 0.7950 amid generalised Swiss Franc weakness
- USD/CHF hält sich bei 0,7930, während der US-Dollar fest handelt
- USD/CHF springt von 14-Jahres-Tiefs nach Zinssenkung der Fed
- USD/CHF weitet die Erholung auf fast 0,7900 aus, da der US-Dollar an Boden gewinnt
- USD/CHF handelt anfällig nahe 0,7860 im Vorfeld der Fed-Politikentscheidung
- USD/CHF stürzt auf 14-Jahres-Tief, da Wetten auf Fed-Lockerungen den US-Dollar belasten
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- USD/CHF fällt auf nahe 0,7900, da dovishe Wetten auf die Fed den US-Dollar belasten
- USD/CHF handelt flach um 0,7960, Anleger warten auf das Ergebnis der Geldpolitik der Fed
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF Preisprognose: Verkäufer halten die Kontrolle unter den 20- und 50-Tage-SMAs
- USD/CHF handelt stabil unter 0,8000 vor den US Michigan Consumer Sentiment-Daten
- USD/CHF gibt nach, da der Greenback im Zuge der Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed nachlässt
Tagesspanne
414.54100 418.80500
Jahresspanne
412.70000 447.38300
- Vorheriger Schlusskurs
- 416.6970 0
- Eröffnung
- 415.0740 0
- Bid
- 417.4890 0
- Ask
- 417.4893 0
- Tief
- 414.5410 0
- Hoch
- 418.8050 0
- Volumen
- 67.774 K
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- -1.25%
- 6-Monatsänderung
- -0.61%
- Jahresänderung
- -0.86%
19 September, Freitag