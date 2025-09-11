KurseKategorien
Währungen / CHFHUF
Zurück zum Währungen

CHFHUF: Swiss Franc vs Hungarian Florint

417.48900 HUF 0.79200 (0.19%)
Sektor: Währung Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Forint

Der Wechselkurs von CHFHUF hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 414.54100 bis zu einem Hoch von 418.80500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Swiss Franc vs Hungarian Florint-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHFHUF News

Tagesspanne
414.54100 418.80500
Jahresspanne
412.70000 447.38300
Vorheriger Schlusskurs
416.6970 0
Eröffnung
415.0740 0
Bid
417.4890 0
Ask
417.4893 0
Tief
414.5410 0
Hoch
418.8050 0
Volumen
67.774 K
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
-1.25%
6-Monatsänderung
-0.61%
Jahresänderung
-0.86%
19 September, Freitag