CHFHUF: Swiss Franc vs Hungarian Florint

418.55400 HUF 1.01400 (0.24%)
Сектор: Валюта Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Forint

Курс CHFHUF за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 415.35500, а максимальная — 418.77300.

Следите за динамикой Swiss Franc vs Hungarian Florint. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
415.35500 418.77300
Годовой диапазон
412.70000 447.38300
Предыдущее закрытие
417.5400 0
Open
417.0400 0
Bid
418.5540 0
Ask
418.5543 0
Low
415.3550 0
High
418.7730 0
Объем
39.040 K
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
-1.00%
6-месячное изменение
-0.36%
Годовое изменение
-0.61%
17 сентября, среда