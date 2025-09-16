Dövizler / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona
6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
Sektör: Döviz Baz: Australian Dollar Kâr para birimi: Swedish Krona
AUDSEK döviz kuru bugün 0.57% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 AUD başına Düşük fiyatı olarak 6.16419 SEK ve Yüksek fiyatı olarak 6.22442 SEK aralığında işlem gördü.
Avustralya doları vs İsveç kronu hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Avustralya doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
6.16419 6.22442
Yıllık aralık
5.92254 7.23712
- Önceki kapanış
- 6.1687 6
- Açılış
- 6.1671 3
- Satış
- 6.2036 9
- Alış
- 6.2039 9
- Düşük
- 6.1641 9
- Yüksek
- 6.2244 2
- Hacim
- 142.087 K
- Günlük değişim
- 0.57%
- Aylık değişim
- 0.46%
- 6 aylık değişim
- -0.85%
- Yıllık değişim
- -11.56%
21 Eylül, Pazar