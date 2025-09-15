통화 / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona
6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
부문: 통화 베이스: Australian Dollar 수익 통화: Swedish Krona
AUDSEK 환율이 당일 0.57%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 AUD당 저가 6.16419 SEK와 고가 6.22442 SEK로 거래되었습니다
호주 달러 vs 스웨덴 크로나 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 호주 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.16419 6.22442
년간 변동
5.92254 7.23712
- 이전 종가
- 6.1687 6
- 시가
- 6.1671 3
- Bid
- 6.2036 9
- Ask
- 6.2039 9
- 저가
- 6.1641 9
- 고가
- 6.2244 2
- 볼륨
- 142.087 K
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- 0.46%
- 6개월 변동
- -0.85%
- 년간 변동율
- -11.56%
20 9월, 토요일