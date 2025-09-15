КотировкиРазделы
Валюты / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona

6.18579 SEK 0.03131 (0.51%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: Swedish Krona

Курс AUDSEK за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.15150 SEK за 1 AUD, а максимальная — 6.18588 SEK.

Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Шведской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.15150 6.18588
Годовой диапазон
5.92254 7.23712
Предыдущее закрытие
6.1544 8
Open
6.1580 0
Bid
6.1857 9
Ask
6.1860 9
Low
6.1515 0
High
6.1858 8
Объем
75.225 K
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
-1.14%
Годовое изменение
-11.81%
