Валюты / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona
6.18579 SEK 0.03131 (0.51%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: Swedish Krona
Курс AUDSEK за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.15150 SEK за 1 AUD, а максимальная — 6.18588 SEK.
Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Шведской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUDSEK
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD удерживает рост около 0,6670 на фоне дальнейшего снижения доллара США
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- Хаузер, РБА: AUD был хорошо функционирующей 'естественной' хеджем для глобальных рискованных активов
- Австралийский доллар немного изменился после комментариев Сары Хантер из РБА
- Хантер из РБА: Почти достигли целевого уровня инфляции
- AUD/USD достигает максимума за десять месяцев, так как ожидания снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США
- AUD/USD: следующий уровень для наблюдения - 0,6700 - UOB Group
- Пара AUD/USD подскочила к уровню 0,6670 на фоне улучшения рыночного настроения из-за ожиданий голубиного сценария ФРС
- NBS Китая: Экономическая деятельность в целом стабильна в августе, сталкивается с множеством неопределенностей
- Австралийский доллар сохраняет свои позиции после выхода слабых экономических данных из Китая
Дневной диапазон
6.15150 6.18588
Годовой диапазон
5.92254 7.23712
- Предыдущее закрытие
- 6.1544 8
- Open
- 6.1580 0
- Bid
- 6.1857 9
- Ask
- 6.1860 9
- Low
- 6.1515 0
- High
- 6.1858 8
- Объем
- 75.225 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- -1.14%
- Годовое изменение
- -11.81%
17 сентября, среда