AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona
6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
Secteur: Devise Base: Australian Dollar Devise de profit: Swedish Krona
Le taux de change de AUDSEK a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 6.16419 SEK et à un maximum de 6.22442 SEK pour 1 AUD.
Suivez la dynamique Dollar Australien vs. Couronne Suédoise. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar Australien a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
6.16419 6.22442
Range Annuel
5.92254 7.23712
- Clôture Précédente
- 6.1687 6
- Ouverture
- 6.1671 3
- Bid
- 6.2036 9
- Ask
- 6.2039 9
- Plus Bas
- 6.1641 9
- Plus Haut
- 6.2244 2
- Volume
- 142.087 K
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- 0.46%
- Changement à 6 Mois
- -0.85%
- Changement Annuel
- -11.56%
20 septembre, samedi