QuotazioniSezioni
Valute / AUDSEK
Tornare a Valute

AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona

6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
Settore: Valuta Base: Australian Dollar Valuta di profitto: Swedish Krona

Il tasso di cambio AUDSEK ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 6.16419 SEK e ad un massimo di 6.22442 SEK per 1 AUD.

Segui le dinamiche di Dollaro Australiano vs Corona Svedese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Australiano sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUDSEK News

Intervallo Giornaliero
6.16419 6.22442
Intervallo Annuale
5.92254 7.23712
Chiusura Precedente
6.1687 6
Apertura
6.1671 3
Bid
6.2036 9
Ask
6.2039 9
Minimo
6.1641 9
Massimo
6.2244 2
Volume
142.087 K
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
0.46%
Variazione Semestrale
-0.85%
Variazione Annuale
-11.56%
21 settembre, domenica