Valute / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona
6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
Settore: Valuta Base: Australian Dollar Valuta di profitto: Swedish Krona
Il tasso di cambio AUDSEK ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 6.16419 SEK e ad un massimo di 6.22442 SEK per 1 AUD.
Segui le dinamiche di Dollaro Australiano vs Corona Svedese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Australiano sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.16419 6.22442
Intervallo Annuale
5.92254 7.23712
- Chiusura Precedente
- 6.1687 6
- Apertura
- 6.1671 3
- Bid
- 6.2036 9
- Ask
- 6.2039 9
- Minimo
- 6.1641 9
- Massimo
- 6.2244 2
- Volume
- 142.087 K
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 0.46%
- Variazione Semestrale
- -0.85%
- Variazione Annuale
- -11.56%
21 settembre, domenica