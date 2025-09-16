KurseKategorien
Währungen / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona

6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: Swedish Krona

Der Wechselkurs von AUDSEK hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 6.16419 SEK und einem Hoch von 6.22442 SEK pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Schwedischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
6.16419 6.22442
Jahresspanne
5.92254 7.23712
Vorheriger Schlusskurs
6.1687 6
Eröffnung
6.1671 3
Bid
6.2036 9
Ask
6.2039 9
Tief
6.1641 9
Hoch
6.2244 2
Volumen
142.087 K
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
0.46%
6-Monatsänderung
-0.85%
Jahresänderung
-11.56%
19 September, Freitag
19:30
AUD
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-51.2 K
Erw
Vorh
-79.2 K