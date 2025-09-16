Währungen / AUDSEK
AUDSEK: Australian Dollar vs Sweden Krona
6.20369 SEK 0.03493 (0.57%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: Swedish Krona
Der Wechselkurs von AUDSEK hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 6.16419 SEK und einem Hoch von 6.22442 SEK pro 1 AUD gehandelt.
Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Schwedischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.16419 6.22442
Jahresspanne
5.92254 7.23712
19 September, Freitag
19:30
AUD
- Akt
- -51.2 K
- Erw
- Vorh
- -79.2 K