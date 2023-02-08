- Büyüme
İşlemler:
2 346
Kârla kapanan işlemler:
1 544 (65.81%)
Zararla kapanan işlemler:
802 (34.19%)
En iyi işlem:
304.32 AUD
En kötü işlem:
-256.25 AUD
Brüt kâr:
16 643.81 AUD (568 456 pips)
Brüt zarar:
-9 380.26 AUD (328 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (410.36 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
733.11 AUD (16)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
67.64%
Maks. mevduat yükü:
8.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
1 376 (58.65%)
Satış işlemleri:
970 (41.35%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
3.10 AUD
Ortalama kâr:
10.78 AUD
Ortalama zarar:
-11.70 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
247 (-55.66 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-900.06 AUD (15)
Aylık büyüme:
0.73%
Yıllık tahmin:
8.91%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 AUD
Maksimum:
1 473.83 AUD (9.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.07% (1 475.06 AUD)
Varlığa göre:
45.05% (7 679.52 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|747
|NZDCAD
|327
|AUDNZD
|161
|NZDUSD
|159
|AUDJPY
|151
|CADJPY
|117
|EURNZD
|93
|AUDCHF
|92
|CHFJPY
|83
|EURAUD
|82
|CADCHF
|74
|AUDUSD
|73
|EURJPY
|72
|EURCAD
|39
|USDCAD
|27
|GBPCHF
|26
|EURCHF
|17
|EURGBP
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|-116
|NZDUSD
|200
|AUDJPY
|114
|CADJPY
|315
|EURNZD
|170
|AUDCHF
|305
|CHFJPY
|438
|EURAUD
|234
|CADCHF
|175
|AUDUSD
|346
|EURJPY
|340
|EURCAD
|137
|USDCAD
|67
|GBPCHF
|119
|EURCHF
|99
|EURGBP
|10
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|36K
|NZDCAD
|31K
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDUSD
|7.2K
|AUDJPY
|12K
|CADJPY
|28K
|EURNZD
|8.2K
|AUDCHF
|5.3K
|CHFJPY
|40K
|EURAUD
|15K
|CADCHF
|-784
|AUDUSD
|11K
|EURJPY
|16K
|EURCAD
|9.8K
|USDCAD
|7K
|GBPCHF
|9.8K
|EURCHF
|5.7K
|EURGBP
|536
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.32 AUD
En kötü işlem: -256 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +410.36 AUD
Maksimum ardışık zarar: -55.66 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.34 × 1621
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FundingTradersGroup-Server
|1.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 126
|
JunoMarkets-Server
|1.27 × 15
|
GMI3-Real
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real5
|2.12 × 379
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 272
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.38 × 201
|
Exness-MT5Real2
|3.78 × 1086
|
RoboForex-Pro
|4.00 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.75 × 4
|
VantageFX-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|6.25 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|7.37 × 35
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.52 × 184
|
DerivSVG-Server
|8.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|8.55 × 165
|
PUPrime-Live
|8.67 × 3
|
Exness-MT5Real32
|8.83 × 96
|
Tickmill-Live
|10.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|10.33 × 3
|
XMGlobalMU-MT5 6
|11.29 × 14
|
Forex.com-Live 536
|11.60 × 5
SecureFX Trader
Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates. Also join our email list and telegram so receive updates on strategies - securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader
This signal is the standard risk signal of Cradle MT5 with an aim of returns over 20% per year.
We run two strategy setups - standard risk and higher risk strategies.
The standard and higher risk strategies operate the same. The only difference is the lot size on the level of equity. The standard risk (SR) strategies minimum equity requirement is $15,000 but opens the lot size the same as what is opened on our standard risk strategy.
Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader
