SecureFX Trader

Cradle SR MT5 by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 73%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 346
Kârla kapanan işlemler:
1 544 (65.81%)
Zararla kapanan işlemler:
802 (34.19%)
En iyi işlem:
304.32 AUD
En kötü işlem:
-256.25 AUD
Brüt kâr:
16 643.81 AUD (568 456 pips)
Brüt zarar:
-9 380.26 AUD (328 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (410.36 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
733.11 AUD (16)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
67.64%
Maks. mevduat yükü:
8.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
1 376 (58.65%)
Satış işlemleri:
970 (41.35%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
3.10 AUD
Ortalama kâr:
10.78 AUD
Ortalama zarar:
-11.70 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
247 (-55.66 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-900.06 AUD (15)
Aylık büyüme:
0.73%
Yıllık tahmin:
8.91%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 AUD
Maksimum:
1 473.83 AUD (9.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.07% (1 475.06 AUD)
Varlığa göre:
45.05% (7 679.52 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 747
NZDCAD 327
AUDNZD 161
NZDUSD 159
AUDJPY 151
CADJPY 117
EURNZD 93
AUDCHF 92
CHFJPY 83
EURAUD 82
CADCHF 74
AUDUSD 73
EURJPY 72
EURCAD 39
USDCAD 27
GBPCHF 26
EURCHF 17
EURGBP 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 1.4K
AUDNZD -116
NZDUSD 200
AUDJPY 114
CADJPY 315
EURNZD 170
AUDCHF 305
CHFJPY 438
EURAUD 234
CADCHF 175
AUDUSD 346
EURJPY 340
EURCAD 137
USDCAD 67
GBPCHF 119
EURCHF 99
EURGBP 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 31K
AUDNZD -1.5K
NZDUSD 7.2K
AUDJPY 12K
CADJPY 28K
EURNZD 8.2K
AUDCHF 5.3K
CHFJPY 40K
EURAUD 15K
CADCHF -784
AUDUSD 11K
EURJPY 16K
EURCAD 9.8K
USDCAD 7K
GBPCHF 9.8K
EURCHF 5.7K
EURGBP 536
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.32 AUD
En kötü işlem: -256 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +410.36 AUD
Maksimum ardışık zarar: -55.66 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
0.34 × 1621
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FundingTradersGroup-Server
1.03 × 60
FusionMarkets-Live
1.23 × 126
JunoMarkets-Server
1.27 × 15
GMI3-Real
1.33 × 3
Exness-MT5Real5
2.12 × 379
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 272
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.38 × 201
Exness-MT5Real2
3.78 × 1086
RoboForex-Pro
4.00 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
4.75 × 4
VantageFX-Live
5.25 × 4
VantageInternational-Live 10
6.25 × 4
LiteFinance-MT5-Live
7.37 × 35
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.52 × 184
DerivSVG-Server
8.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
8.55 × 165
PUPrime-Live
8.67 × 3
Exness-MT5Real32
8.83 × 96
Tickmill-Live
10.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
10.33 × 3
XMGlobalMU-MT5 6
11.29 × 14
Forex.com-Live 536
11.60 × 5
3 daha fazla...
SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates. Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader

This signal is the standard risk signal of Cradle MT5 with an aim of returns over 20% per year.

We run two strategy setups - standard risk and higher risk strategies.

The standard and higher risk strategies operate the same. The only difference is the lot size on the level of equity. The standard risk (SR) strategies minimum equity requirement is $15,000 but opens the lot size the same as what is opened on our standard risk strategy.

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 19:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.22 10:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.16 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cradle SR MT5 by SecureFX Trader
Ayda 65 USD
73%
0
0
USD
17K
AUD
138
95%
2 346
65%
68%
1.77
3.10
AUD
45%
1:500
