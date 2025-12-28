Xauusd Adaptive Trend Strategy
- Uzman Danışmanlar
- Sachin Digambar Koulage
- Sürüm: 1.20
- Etkinleştirmeler: 5
📌 Ürün Adı
Machine Learning Adaptive SuperTrend
📖 Açıklama
Machine Learning Adaptive SuperTrend, piyasa volatilitesine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş bir trend göstergesidir.
Volatiliteyi yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırır ve SuperTrend’i dinamik şekilde ayarlayarak yanlış sinyalleri azaltır.
🚀 Özellikler
-
Makine öğrenmesi destekli
-
Uyarlanabilir SuperTrend
-
Net alım/satım sinyalleri
-
Volatilite analizi
-
Tüm piyasalarda çalışır
-
Alarm sistemi