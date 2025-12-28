Xauusd Adaptive Trend Strategy

📌 Ürün Adı

Machine Learning Adaptive SuperTrend

📖 Açıklama

Machine Learning Adaptive SuperTrend, piyasa volatilitesine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş bir trend göstergesidir.

Volatiliteyi yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırır ve SuperTrend’i dinamik şekilde ayarlayarak yanlış sinyalleri azaltır.

🚀 Özellikler

  • Makine öğrenmesi destekli

  • Uyarlanabilir SuperTrend

  • Net alım/satım sinyalleri

  • Volatilite analizi

  • Tüm piyasalarda çalışır

  • Alarm sistemi


