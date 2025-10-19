Apex Trade Manager with Trailling sl

Cet outil vous aidera à gérer vos transactions. Vous pouvez définir des objectifs 1, 2 et 3 en points et en pourcentage de la taille du lot à clôturer à ces objectifs. Par exemple, vous avez défini des objectifs 1, 2 et 3 à 5 $, 10 $ et 15 $ avec des tailles de 40 %, 30 % et 30 %. Si vous prenez une entrée sur xauusd sur 4220 avec 0,1 lot, vous clôturerez 0,04 lot à 5 $, 0,03 lot à 10 $ et le reste à 15 $.





Vous pouvez également définir un stop-loss en points.





Le stop-loss et l'objectif seront automatiquement définis lors de la prise de position.





Il existe également une condition de stop-loss suiveur : après avoir atteint le point d'entrée TP1, le point de vente SL peut se déplacer vers le point d'entrée, et après avoir atteint le point de vente TP2, le point de vente SL peut se déplacer vers le point d'entrée TP1. Vous pouvez activer et désactiver cette condition.





il y aura un panneau sur la carte montrant tous ces détails tp et sl afin que vous puissiez facilement voir les points.