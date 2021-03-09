MagicTrade Expert Advisor - Système Professionnel de Trading de Breakout





Aperçu du Produit

MagicTrade est un expert advisor sophistiqué conçu pour le trading de précision sur les marchés forex, spécifiquement optimisé pour l'Or (XAUUSD). Ce système de trading algorithmique avancé combine des stratégies de breakout de niveau institutionnel avec des concepts de smart money pour offrir des performances constantes dans diverses conditions de marché.





Caractéristiques Principales





Technologie de Breakout Avancée

- Détection Intelligente de Breakout: Algorithme propriétaire identifiant les vrais breakouts avec haute précision

- Confirmation Multi-Timeframe: Analyse intégrée de tendance sur 4 heures pour une fiabilité accrue des signaux

- Système d'Entrée Précoce: Capacité optionnelle d'entrée anticipée de 5 minutes pour un positionnement optimal





Gestion Intelligente des Risques

- Dimensionnement Dynamique des Positions: Gestion adaptative de la taille des lots basée sur le solde du compte

- Stop Loss Stratégique: Placement intelligent du stop aux extrêmes de la bougie de breakout pour un ratio risque/récompense optimal

- Système de Profit Multi-Cibles: Système de take profit à deux niveaux avec modification automatique des ordres





Outils de Trading Professionnels

- Tableau de Bord Visuel en Temps Réel: Interface graphique complète affichant tous les paramètres de trading

- Système de Débogage Avancé: Journalisation détaillée pour le monitoring des performances et l'optimisation

- Paramètres Personnalisables: Paramètres entièrement ajustables pour correspondre à votre style de trading





Stratégie de Trading





MagicTrade emploie une méthodologie de breakout sophistiquée qui:





1. Identifie les Niveaux Clés: Détecte automatiquement les zones significatives de support et résistance

2. Confirme les Breakouts: Valide les vrais breakouts en utilisant des critères multiples de confirmation

3. Exécute avec Précision: Entre dans les trades aux moments optimaux avec un slippage minimal

4. Gère Professionnellement: Met en œuvre une gestion des risques avancée tout au long du cycle de vie du trade





Avantages de Performance





- Taux de Gain Élevé: Filtrage avancé élimine les faux breakouts

- Excellent Ratio Risque/Récompense: Placement stratégique TP/SL assure des ratios favorables

- Adaptabilité au Marché: Performe bien dans les marchés de tendance et de range

- Faible Drawdown: Gestion des risques sophistiquée protège le capital





Spécifications Techniques





- Plateforme: MetaTrader 4

- Instrument: Optimisé pour XAUUSD (Or)

- Timeframe: Graphiques principaux de 30 minutes avec confirmation sur 4 heures

- Dépôt Recommandé: $1,000+ (paramètres flexibles disponibles)

- Durée Moyenne du Trade: 2-8 heures

- Exigences Système: Installation standard MT4





Pourquoi Choisir MagicTrade?





Fiabilité Éprouvée

Construit sur des années d'analyse de marché et de tests, MagicTrade offre des performances constantes grâce à un backtesting rigoureux et une validation en marché réel.





Exécution de Précision

Nos algorithmes propriétaires garantissent que les entrées et sorties sont exécutées avec une précision chirurgicale, maximisant le potentiel de profit tout en minimisant le risque.





Niveau Professionnel

Conçu par des traders expérimentés pour des investisseurs sérieux, cet EA répond aux standards institutionnels de fiabilité et de performance.





Protection Complète

Des fonctionnalités complètes de gestion des risques protègent votre capital tout en permettant un potentiel de croissance optimal.





Pack Inclus





- Fichier Expert Advisor MagicTrade.ex4

- Manuel Utilisateur Complet (PDF)

- Profil de Paramètres Recommandés

- Guide d'Installation

- Accès au Support Client 24/7





Support et Mises à Jour





- Mises à Jour Gratuites à Vie: Toutes les améliorations futures incluses

- Support Dédié: Assistance professionnelle par email et portail membre

- Optimisation Régulière: Amélioration continue basée sur les changements de marché

- Accès à la Communauté: Rejoignez notre communauté de traders pour des insights et stratégies





Avertissement sur les Risques





Le trading d'instruments financiers comporte des risques significatifs et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Il est recommandé de tester tout expert advisor sur un compte démo avant de trader en direct et de ne jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.





Prêt à transformer votre trading? Expérimentez la puissance du trading algorithmique professionnel avec MagicTrade - où la précision rencontre la rentabilité.





Note: Ce produit est destiné à des fins éducatives et doit être utilisé conformément à vos réglementations financières locales.



