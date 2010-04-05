Vice SwingTrading – Gelişmiş Çoklu Zaman Dilimi Swing Trading Göstergesi

Vice SwingTrading, piyasadaki dalgalanmaları verimli bir şekilde yakalamak için çoklu zaman dilimi onayına güvenen ciddi swing traderlar için tasarlanmıştır. Gösterge, Günlük (D1) grafikte trend belirleme ile Saatlik (H1) grafikte hassas giriş noktalarını birleştirerek volatil piyasalarda size yapısal bir avantaj sağlar.

🔑 Temel Trading Mantığı

Trend Tespiti (D1) → İşlemlerin büyük resimle uyumlu olmasını sağlamak için piyasanın baskın yönünü belirler.

Giriş Tetikleyicileri (H1) → Gün içi momentum, üst zaman dilimi trendiyle eşleştiğinde girişleri onaylar.

Görsel Sinyaller → Girişler, netlik için doğrudan grafikte kırmızı ok çizgileri olarak gösterilir.

Bu çift filtre yaklaşımı yalnızca yüksek olasılıklı kurulumların öne çıkarılmasını sağlar.

📊 Gerçek Zamanlı İşlem Bölgeleri

Yeni bir trend ortaya çıktığında dinamik Alım/Satım Bölgeleri çizilir.

Bölgeler gerçek zamanlı olarak şu verilerle güncellenir: Take Profit seviyeleri (en yüksek/en düşük fiyat hareketlerine göre). Stop Loss seviyeleri (piyasa geliştikçe dinamik olarak ayarlanır). Kâr/Zarar hesaplamaları (dolar, % değişim ve pip cinsinden).

Önceki bölgeler grafikte arşivlenir ve işlem sonrası inceleme için saklanır.

Bu, tek bir araçta hem ileriye dönük rehberlik hem de tarihsel analiz sağlar.

🔔 Uyarılar & Bildirimler

Yeni bir AL/SAT girişi tespit edildiğinde push bildirimleri gönderilir.

Grafikte girişlerin ve günlük referans seviyelerinin net etiketlenmesi.

Terminalden uzakta olsanız bile fırsatlarla bağlantıda kalmanızı sağlar.

⚙️ Grafik Yönetimi

Otomatik olarak temiz bir işlem ortamı ayarlar: Beyaz arka plan, düzenli mum renkleri. Gereksiz ızgaraların ve dikkat dağıtıcı unsurların kaldırılması.

Gösterge kaldırıldığında grafik varsayılan ayarlara döner .

Objeler (bölgeler, metin, oklar) temiz şekilde silinir → artık kalıntı bırakmaz.

🔍 Backtesting Desteği

2–14 haftalık geçmiş testleri ile uyumlu.

Traderların gösterge mantığının geçmiş performansını değerlendirmesine olanak tanır.

Sinyallerin, TP/SL seviyelerinin ve tamamlanan bölgelerin görsel takibi.

🎯 Profesyonel Traderların Neden Vice SwingTrading Kullandığı

Çoklu Zaman Dilimi Doğruluğu → Trend + giriş uyumunu birleştirerek sahte sinyalleri azaltır.

Risk Şeffaflığı → Canlı P&L metrikleriyle otomatik TP/SL yerleşimi.

İşlem İnceleme Yeteneği → Tamamlanan bölgeler strateji değerlendirmesi için görünür kalır.

Düşük Bakım → Bildirimler ve temiz grafik yönetimi zaman kazandırır.

🚀 Swing Trading’inizi Geliştirin

Vice SwingTrading sadece bir giriş sinyal aracı değil — aynı zamanda tam kapsamlı bir swing trading çerçevesidir. Daha yüksek zaman dilimi analizini hassas gün içi uygulama ile birleştirerek, traderların kaliteli kurulumlara ve ölçülebilir sonuçlara odaklanmasına yardımcı olur.



