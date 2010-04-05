Vice SwingTrading – Indicateur Avancé de Swing Trading Multi-Unité de Temps

Vice SwingTrading est conçu pour les swing traders sérieux qui s’appuient sur la confirmation multi-unité de temps afin de capturer efficacement les mouvements du marché. L’indicateur combine l’identification de tendance sur le Journalier (D1) avec la précision d’entrée sur l’Horaire (H1), vous offrant ainsi un avantage structuré sur des marchés volatils.

🔑 Logique de Trading Principale

Détection de Tendance (D1) → Identifie la direction dominante du marché pour que les trades soient alignés avec la vue d’ensemble.

Déclencheurs d’Entrée (H1) → Confirme les entrées uniquement lorsque la dynamique intrajournalière correspond à la tendance de l’unité de temps supérieure.

Signaux Visuels → Les entrées apparaissent sous forme de lignes rouges fléchées directement sur le graphique pour plus de clarté.

Cette approche à double filtre garantit que seules les configurations à forte probabilité sont mises en avant.

📊 Zones de Trading en Temps Réel

Des zones dynamiques d’Achat/Vente sont tracées lorsqu’une nouvelle tendance apparaît.

Les zones sont mises à jour en temps réel avec : Niveaux de Take Profit (basés sur les plus hauts/plans bas des mouvements de prix). Niveaux de Stop Loss (ajustés dynamiquement à mesure que le marché évolue). Calculs de Profit/Perte en dollars, % de variation et pips.

Les zones précédentes sont archivées sur le graphique pour une analyse post-trade.

Cela offre à la fois une guidance prospective et une analyse historique dans un seul outil.

🔔 Alertes & Notifications

Notifications push lorsqu’une nouvelle entrée BUY/SELL est détectée.

Étiquetage clair des entrées et des niveaux de référence quotidiens sur le graphique.

Vous garde connecté aux opportunités même loin de votre terminal.

⚙️ Gestion du Graphique

Configure automatiquement un environnement de trading épuré : Fond blanc, couleurs structurées des chandeliers. Suppression des grilles inutiles et des distractions.

Lors de la suppression de l’indicateur, le graphique revient aux paramètres par défaut .

Les objets (zones, textes, flèches) sont supprimés proprement → aucun encombrement résiduel.

🔍 Support du Backtesting

Compatible avec des tests historiques de 2 à 14 semaines.

Permet aux traders d’évaluer la performance passée de la logique de l’indicateur.

Suivi visuel des signaux, niveaux TP/SL et zones complétées.

🎯 Pourquoi les Traders Professionnels Utilisent Vice SwingTrading

Précision Multi-Unité de Temps → Réduit les faux signaux en combinant tendance + alignement d’entrée.

Transparence du Risque → Placement automatique de TP/SL avec métriques P&L en direct.

Capacité de Revue des Trades → Les zones complétées restent visibles pour évaluer la stratégie.

Faible Maintenance → Les notifications et la gestion claire du graphique font gagner du temps.

🚀 Améliorez Votre Swing Trading

Vice SwingTrading est plus qu’un simple outil de signal d’entrée — c’est un cadre complet de swing trading. En combinant analyse sur unités de temps supérieures et exécution intrajournalière précise, il aide les traders à se concentrer sur des configurations de qualité et des résultats mesurables.