altın tema

Değerli Forum Üyeleri,

Lütfen (metal) XAU/USD çifti, onun değişmez müttefikleri ve rakipleri ile ilgili gözlemlerinizi/görüşlerinizi/deneyimlerinizi paylaşın.

Ana rakiplerden biri tanınmış ABD Dolarıdır (dolar endeksi #DX'in sembollerinde, ayrıca FXCM brokerinden USDOLLAR da vardır).

Şimdiden teşekkürler!

altın ticareti yapmak sinir bozucu... tüm hammaddeler altının müttefikidir ve kağıt düşmandır
 
Ivan Vagin :
Uzun zamandır gergin değilim. Belki çoktan alışmıştır. Benim ilgilendiğim şey bu.

Muhtemelen mutlulukta ve sıkıntıda yanında olan daha yakın müttefikleri vardır. Bilmek isterim.

 
Kadınlar da altının müttefikidir, sadece satın almak için çalışırlar (boğalar)
 

Altının kendisi. Bunu hiçbir şeyle ilişkilendirmenize gerek yok. Onlar. analiz ve temel.

 

Herkesin kendi sistemleri vardır. Altın müttefiklere ihtiyacım var.

Cihazın ismini yazarsanız sevinirim. Kişisel aramalar henüz sonuç vermedi.

 
Alexandr Murzin :
Kadınlar da altının müttefikidir, sadece satın almak için çalışırlar (boğalar)
Her şeyi anlamak daha kolaydır ama anlaşılması en zor olan kadındır.
 
izzatilla Ikramov :

Herkesin kendi sistemleri vardır. Altın müttefiklere ihtiyacım var.

Aracın adını yazarsanız sevinirim. Kişisel aramalar henüz sonuç vermedi.

İşte Codebase'de bir gösterge burada , hangi çiftlerin pozitif veya negatif korelasyonlu olduğunu aramak için kullanabilirsiniz ve işte bir tablo ( bu makaleden alınmıştır):

  • GLD altındır
  • daha düşük zaman dilimleri,
  • doğru, çiftler
  • yeşil renk - pozitif (altın gibi hareket etmesi anlamında, ideal olarak değer 1'dir)
  • kırmızı renk - negatif korelasyon (USDCHF gibi EURUSD çiftine hareket eder, örneğin ideal olarak tablodaki değer eksi 1'dir)


 
Tabloya bakılırsa (şimdi göstergeyi kontrol etmedi): müttefik AUDUSD ve rakip USDCAD
 
Teşekkürler Sergey. AUD, NZD ve CAD'yi kontrol ettim. Sadece bazen müttefik olurlar. Biraz sonra ekran görüntüsü koyacağım. Belki de fark sözleşmeleri, emtialar, hisse senetleri vb. gibi diğer araçlarda daha iyi bir şey vardır.
 

Zaman aralığına bağlıdır.

Örneğin, AUDUSD ve XAUUSD:



