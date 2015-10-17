altın tema
altın ticareti yapmak sinir bozucu... tüm hammaddeler altının müttefikidir ve kağıt düşmandır
Uzun zamandır gergin değilim. Belki çoktan alışmıştır. Benim ilgilendiğim şey bu.
Muhtemelen mutlulukta ve sıkıntıda yanında olan daha yakın müttefikleri vardır. Bilmek isterim.
Altının kendisi. Bunu hiçbir şeyle ilişkilendirmenize gerek yok. Onlar. analiz ve temel.
Herkesin kendi sistemleri vardır. Altın müttefiklere ihtiyacım var.
Cihazın ismini yazarsanız sevinirim. Kişisel aramalar henüz sonuç vermedi.
Kadınlar da altının müttefikidir, sadece satın almak için çalışırlar (boğalar)
Herkesin kendi sistemleri vardır. Altın müttefiklere ihtiyacım var.
Aracın adını yazarsanız sevinirim. Kişisel aramalar henüz sonuç vermedi.
İşte Codebase'de bir gösterge burada , hangi çiftlerin pozitif veya negatif korelasyonlu olduğunu aramak için kullanabilirsiniz ve işte bir tablo ( bu makaleden alınmıştır):
- GLD altındır
- daha düşük zaman dilimleri,
- doğru, çiftler
- yeşil renk - pozitif (altın gibi hareket etmesi anlamında, ideal olarak değer 1'dir)
- kırmızı renk - negatif korelasyon (USDCHF gibi EURUSD çiftine hareket eder, örneğin ideal olarak tablodaki değer eksi 1'dir)
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Değerli Forum Üyeleri,
Lütfen (metal) XAU/USD çifti, onun değişmez müttefikleri ve rakipleri ile ilgili gözlemlerinizi/görüşlerinizi/deneyimlerinizi paylaşın.
Ana rakiplerden biri tanınmış ABD Dolarıdır (dolar endeksi #DX'in sembollerinde, ayrıca FXCM brokerinden USDOLLAR da vardır).
Şimdiden teşekkürler!