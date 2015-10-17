altın tema - sayfa 9
Kimse eksi anlaşmadan bahsetmiyordu. Olumlu da olabilir!
Uzun süre kırmızıdayken neden 10 puanla kapattım dedim.
Sonuç olarak, bir artı kapandı mı?
Küçük bir artı, ama eksi değil. Olur. Bu hikayeyi geride bırakalım.
Altın için yeni fikirleriniz/işaretleriniz var mı?
Altın için yeni fikirleriniz/işaretleriniz var mı?
Saygı duyduğum bir trader'ın sistemine göre 2314.96 hedefi ile aylık %50 Fibonacci seviyesinden alım yapacağını, ayrıca 1014.19 hedefi ile günlük %50 Fibonacci seviyesinden satacağını söyleyebilirim. Bu işlemleri yaptıysa, ikisinin de artık karanlıkta olduğu ortaya çıktı. Bir kez sorduğumda - nasıl yani, hedefimiz çok daha yüksek ve işte açık ticaretimize karşıyız (bu durum günlük grafikte USDCAD ile oldu) - benzer şekilde cevap verdi - "Piyasanın nereye gideceğini bilmiyorum , ama benim Her şey sinyalleri çözmekle ilgili, muhtemelen bir başabaş ve bir kâr alma benim için işe yarayacak. Bu arada, ticaretinin otomasyonuna inanmadı - gerçekleştirilemeyen incelikler olduğu için yalnızca manuel olarak çalıştı.
