altın tema - sayfa 9

Oxana Vahnina :
Kimse eksi anlaşmadan bahsetmiyordu. Olumlu da olabilir!
Uzun süre kırmızıdayken neden 10 puanla kapattım dedim.
Izzatilla Ikramov :
Oxana Vahnina :
Küçük bir artı, ama eksi değil. Olur. Bu hikayeyi geride bırakalım.
Izzatilla Ikramov :
Sorun yok :)
 

Altın için yeni fikirleriniz/işaretleriniz var mı?

Izzatilla Ikramov :

Şahsen, sahip olduğum tüm alımları kapattım ve şimdi sadece satıyorum. Dalgalar orada mükemmel bir şekilde yatıyor, yani şimdi ilk hedef 1100
 

Saygı duyduğum bir trader'ın sistemine göre 2314.96 hedefi ile aylık %50 Fibonacci seviyesinden alım yapacağını, ayrıca 1014.19 hedefi ile günlük %50 Fibonacci seviyesinden satacağını söyleyebilirim. Bu işlemleri yaptıysa, ikisinin de artık karanlıkta olduğu ortaya çıktı. Bir kez sorduğumda - nasıl yani, hedefimiz çok daha yüksek ve işte açık ticaretimize karşıyız (bu durum günlük grafikte USDCAD ile oldu) - benzer şekilde cevap verdi - "Piyasanın nereye gideceğini bilmiyorum , ama benim Her şey sinyalleri çözmekle ilgili, muhtemelen bir başabaş ve bir kâr alma benim için işe yarayacak. Bu arada, ticaretinin otomasyonuna inanmadı - gerçekleştirilemeyen incelikler olduğu için yalnızca manuel olarak çalıştı.

Izzatilla Ikramov :

Stratejimin otomatik hale getirilip getirilemeyeceğini merak etmedim, ama yine de her zaman sadece tutamaçları takas edeceğim.
