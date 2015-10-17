altın tema - sayfa 2
Ve bu XAUUSD ve USDCAD (kod tabanındaki bu göstergeye göre)
Kadınlar da altının müttefikidir, sadece satın almak için çalışırlar (boğalar)
Her şey o kadar basit değil, genç kızlar, bir altın yüzük veya iPhone seçerken ikincisini seçin (hepsi olmasa da). Ancak süreçte açıkça önceliklerde bir değişiklik var.
iPhone, modern dünyada giderek daha fazla altın standardından pozisyon alan yenilikçi bir ekonomidir .
Aslında, yenilikçi bir ürün üretebilen bir ülke, büyük bir altın deposuna sahip bir ülkeden daha pahalıya mal oluyor.
Altın ve NZDUSD, Altın ve AUD/USD'nin yönleri her zaman örtüşmez.
Benimle dalga mı geçiyorsun?
düşünmedi bile. Bu tür tutarsızlıklar ticarette maliyetli olabilir.
O zaman size gizli bir sırrı ifşa edeceğim - yüzyıllar önce Tapınakçılar Kutsal Topraklardan yüzlerce yıldır ağızdan ağza aktarılan gizli bilgiyi aldılar. Bu bilgiler arasında, eski Mısır rahipleri tarafından büyük Keops piramidinin inşasından çok önce yaratılan sihirli bir masa vardı. Dünyanın tüm finansal varlıkları arasındaki gizli ve büyük ilişkiyi yansıtıyor ...... Size göstereceğim ama gizli anlamını kimseye açıklamayacağıma söz veriyorum!
Büyük sır için teşekkürler. İsviçre frangı nereye gitti anlamıyorum, muhtemelen o zaman hiç yoktu.
Şimdi konuya. Gümüş ile çok iyi bir korelasyon, euro ile biraz ve dolar ve yen ile negatif bir korelasyon ortaya çıkıyor. Şimdi kontrol edelim.
Bir sır daha vereyim:
GOLDUSD, SILVERUSD, EURUSD doğru orantılıdır çünkü ...USD................................................
GOLDUSD ve USDJPY ters orantılıdır çünkü ...USD ve USD...