izzatilla Ikramov :
düşünmedi bile. Bu tür tutarsızlıklar ticarette maliyetli olabilir.

Bu PAMM'i sızdırdım. Aralarındaki tahkimde. Geri dönüş geldi, ama zaten bensiz.

Sınırlardan kanalda işlem gördü.

 
Дмитрий :

Bir sır daha vereyim:

GOLDUSD, SILVERUSD, EURUSD doğru orantılıdır çünkü ...USD................................................

GOLDUSD ve USDJPY ters orantılıdır çünkü ...USD ve USD...

tahmin etmiştim zaten Yine de bilgi çok eski :) Gümüş iyi korele, euro çok değil
 
Roman Shiredchenko :

Kesintisiz uyuyamıyorum, belki de en iyisi bu.
 
Дмитрий :

O zaman size gizli bir sırrı ifşa edeceğim - yüzyıllar önce Tapınakçılar Kutsal Topraklardan yüzlerce yıldır ağızdan ağza aktarılan gizli bilgiyi aldılar. Bu bilgiler arasında, eski Mısır rahipleri tarafından büyük Keops piramidinin inşasından çok önce yaratılan sihirli bir masa vardı. Dünyanın tüm finansal varlıkları arasındaki gizli ve büyük ilişkiyi yansıtıyor ...... Size göstereceğim ama gizli anlamını kimseye açıklamayacağıma söz veriyorum!

TEŞEKKÜR. Başka bilgilerim vardı... :-)

Daha önce neredeydin? :-)

 
izzatilla Ikramov :
Kesintisiz uyuyamıyorum, belki de en iyisi bu.

Ortalama aldım ve o (XAUUSD-AUDUSD'yi dağıttı) orospu bitene kadar süründü... :-)

Sonra aniden böyle karşılık verdi ... KÖTÜ!

 
Roman Shiredchenko :

Gizli sırlar sadece seçkinlere ifşa edilir!

ama genel olarak 4-ke'de bu konuda uzun zaman önce konuştum - orada "halka" hakkında birileri bu konuda bir şube açtı

 

USDJPY artık çalışmıyor, gizli dosyalar herkese açık hale getirilebilir.

 
izzatilla Ikramov :

Endişelenme - her şey çalışıyor.
 
Дмитрий :

Gizli sırlar sadece seçkinlere ifşa edilir!

ama genel olarak 4-ke'de bu konuda uzun zaman önce konuştum - orada "halka" hakkında birileri bu konuda bir şube açtı

Konuya aşina değildi...

Sivrisinek halka oturdu. :-)

 
Дмитрий :
Endişelenme - her şey çalışıyor.
iyi masa! Teşekkür ederim!
