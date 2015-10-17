altın tema - sayfa 3
düşünmedi bile. Bu tür tutarsızlıklar ticarette maliyetli olabilir.
Bu PAMM'i sızdırdım. Aralarındaki tahkimde. Geri dönüş geldi, ama zaten bensiz.
Sınırlardan kanalda işlem gördü.
Bir sır daha vereyim:
GOLDUSD, SILVERUSD, EURUSD doğru orantılıdır çünkü ...USD................................................
GOLDUSD ve USDJPY ters orantılıdır çünkü ...USD ve USD...
O zaman size gizli bir sırrı ifşa edeceğim - yüzyıllar önce Tapınakçılar Kutsal Topraklardan yüzlerce yıldır ağızdan ağza aktarılan gizli bilgiyi aldılar. Bu bilgiler arasında, eski Mısır rahipleri tarafından büyük Keops piramidinin inşasından çok önce yaratılan sihirli bir masa vardı. Dünyanın tüm finansal varlıkları arasındaki gizli ve büyük ilişkiyi yansıtıyor ...... Size göstereceğim ama gizli anlamını kimseye açıklamayacağıma söz veriyorum!
TEŞEKKÜR. Başka bilgilerim vardı... :-)
Daha önce neredeydin? :-)
Kesintisiz uyuyamıyorum, belki de en iyisi bu.
Ortalama aldım ve o (XAUUSD-AUDUSD'yi dağıttı) orospu bitene kadar süründü... :-)
Sonra aniden böyle karşılık verdi ... KÖTÜ!
Gizli sırlar sadece seçkinlere ifşa edilir!
ama genel olarak 4-ke'de bu konuda uzun zaman önce konuştum - orada "halka" hakkında birileri bu konuda bir şube açtı
USDJPY artık çalışmıyor, gizli dosyalar herkese açık hale getirilebilir.
Konuya aşina değildi...
Sivrisinek halka oturdu. :-)
Endişelenme - her şey çalışıyor.