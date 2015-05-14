Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
testler normal, demoda denediniz mi? Ve evet, neden Masha ve bir parabolik orada?
testler normal, demoda denediniz mi? Ve evet, neden Masha ve bir parabolik orada?
Henüz demo ticaretini denemedim. MA, fiyat yumuşatma rolünü oynar (1'den 5'e kadar, burada 5 maksimum değerdir) ve Parabolic_SAR fiyat tersine çevirme noktalarını bulur (MA "fiyat" yerine geçer). Yalnızca bu iki göstergeyi (MA ve Parabolik) takas ederseniz, sinyallerin neredeyse yarısı (veya daha fazlası) yanlıştır. Bu nedenle, bundan önce robot "pivot" seviyelerini bulur ve kanalı geçen günün 4 noktasına (yüksek ve düşük) göre hesaplar. Anlaşmanın açılışı, sürekli olarak pivot yönüne ve kanalın trendi boyunca gider. Ardından robot, sinyalleri filtrelemek için iVolume göstergesinin gücüne bakar.
Expert Advisor'ın hangi parametrelerle çalışması gerektiği tam olarak belli değil. Tüm kenelerde birkaç dakika başlattım, günlüklerde 131 ve 4059 düzenli hatalar var.
Expert Advisor'ın hangi parametrelerle çalışması gerektiği tam olarak belli değil. Birkaç dakika içinde tüm kenelerde başlattım, günlüklerde 131 ve 4059 düzenli hatalar var.
İşte iVolume filtreleme sistemine sahip Robot.
Ve ne, birisi kodu göndermeyi mi yasakladı?