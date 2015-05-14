Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 3

İşte iVolume filtreleme sistemine sahip Robot.
Dosyalar:
ImpacteDrone.zip  41 kb
testler normal, demoda denediniz mi? Ve evet, neden Masha ve bir parabolik orada?

 
Henüz demo ticaretini denemedim. MA, fiyat yumuşatma rolünü oynar (1'den 5'e kadar, burada 5 maksimum değerdir) ve Parabolic_SAR fiyat tersine çevirme noktalarını bulur (MA "fiyat" yerine geçer). Yalnızca bu iki göstergeyi (MA ve Parabolik) takas ederseniz, sinyallerin neredeyse yarısı (veya daha fazlası) yanlıştır. Bu nedenle, bundan önce robot "pivot" seviyelerini bulur ve kanalı geçen günün 4 noktasına (yüksek ve düşük) göre hesaplar. Anlaşmanın açılışı, sürekli olarak pivot yönüne ve kanalın trendi boyunca gider. Ardından robot, sinyalleri filtrelemek için iVolume göstergesinin gücüne bakar.

 
Eğer karmaşıklaştırırsak, yani teknik analiz parametrelerinin hesaplanmasını daha sorunsuz hale getirmek için test çok yavaştır, bu yüzden bazı hesaplamaları basitleştirdim. Örneğin, birkaç göstergeden gelen veriler de dahil olmak üzere aylık fiyatın istatistiksel bir analizini yapmak istedim.
 

Expert Advisor'ın hangi parametrelerle çalışması gerektiği tam olarak belli değil. Tüm kenelerde birkaç dakika başlattım, günlüklerde 131 ve 4059 düzenli hatalar var.

 
Şu anda herhangi bir hatam yok.
EURUSD M5'teki tüm kenelerde koştum, varsayılan ayarlar, ilk depozito 3000'dir. Test hatasız, beş haneli alıntılarla gider.
 
Tünaydın! Konuyu yükseltiyoruz.
 
Ve ne, biri kodu göndermeyi mi yasakladı?
 
Hey! Hayır, yasak değil. Aksine moderatör kodlarla paylaşıma izin verdi. En üstte bir zip dosyası var. orada bir kod var. Ancak bu zaten geçilmiş bir aşamadır - Filtrelemeyi revize ettim ve yeni bir şekilde birleştirdim. Bugün yeni bir kod yayınlayacağım.
