Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun?
Çok yönlü bir gösterge. Birkaç ayar var gibi görünüyor, ancak çok çeşitli koşullar oluşturabilirsiniz.
Örneğin, seviyeleri aylık olarak değişir, örneğin Ocak ayında (50-400) arasında değişir ve Temmuz ayında zaten (400 ila 1600) arasındadır. Bugün aynı zaman diliminde (100-5000) arasında dalgalanıyor. Kendi kendini düzenleyen - seviyelerin otomatik hesaplanmasını (stat-analizi) yapabilirsiniz.
Robotun ilk taslağını yaptım ve hemen düşünce ortaya çıktı - "Eureka!" iyi, ya da " Kase !" (bizde her zaman olduğu gibi). :)))
Robot bir martingale olmasına rağmen - adım sırası = 50 pp (5 basamaklı), düşüş %7 olarak ortaya çıktı. Daha fazla yok. 1 Ocak 2014'ten beri test bugüne. Ana şey, yüksek frekanslı bir kafa derisi değil, sıradan bir gösterge robotudur.
En azından göstergeyi nerede kullandığınızı söyleyebilirsiniz - Forex'te hacimler çizildiğinden açıkça çok az anlamı var ...
İyi verim ile güçlü bir filtre ortaya çıkıyor.
Örneğin iVolume<50 Satış açık.
iVolume>300 Satın alma açık.
Aslında, iVolume'un yön ile ilgisi yoktur.
Evet doğru. Ancak, bir veya başka bir piyasa koşulu seçerek sinyalin frekansını azaltmak için çerçeveler oluşturabilirsiniz.
