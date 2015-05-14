Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun?

Yeni yorum
 

İyi verim ile güçlü bir filtre ortaya çıkıyor.

Örneğin iVolume <50 İndirimi açık.

iVolume>300 Satın alma açık.

 

Çok yönlü bir gösterge. Birkaç ayar var gibi görünüyor, ancak çok çeşitli koşullar oluşturabilirsiniz.

Örneğin, seviyeleri aylık olarak değişir, örneğin Ocak ayında (50-400) arasında değişir ve Temmuz ayında zaten (400 ila 1600) arasındadır. Bugün aynı zaman diliminde (100-5000) arasında dalgalanıyor. Kendi kendini düzenleyen - seviyelerin otomatik hesaplanmasını (stat-analizi) yapabilirsiniz.

 

Robotun ilk taslağını yaptım ve hemen düşünce ortaya çıktı - "Eureka!" iyi, ya da " Kase !" (bizde her zaman olduğu gibi). :)))

Robot bir martingale olmasına rağmen - adım sırası = 50 pp (5 basamaklı), düşüş %7 olarak ortaya çıktı. Daha fazla yok. 1 Ocak 2014'ten beri test bugüne. Ana şey, yüksek frekanslı bir kafa derisi değil, sıradan bir gösterge robotudur.

 
En azından göstergeyi nerede kullandığınızı söyleyebilirdiniz - Forex'te hacimler çizildiğinden açıkça çok az anlamı var ...
 
-Aleks- :
En azından göstergeyi nerede kullandığınızı söyleyebilirsiniz - Forex'te hacimler çizildiğinden açıkça çok az anlamı var ...
Günaydın kameralar! forex kullanıyorum. Ama harika bir kullanım buldu. Ya da bu yüzden bana öyle geliyor.
 
Bilgisayar ve terminalin yıllık istatistiksel analiz yapmak için çok yavaş olduğu ortaya çıktı. Tüm keneler (yıl) hakkında gösterge verileri topluyorum. Kapets yavaş yavaş hesaplar yapar.
 
SAASA_IVANOV :

İyi verim ile güçlü bir filtre ortaya çıkıyor.

Örneğin iVolume<50 Satış açık.

iVolume>300 Satın alma açık.

Aslında, iVolume'un yön ile ilgisi yoktur.
 
Integer :
Aslında, iVolume'un yön ile ilgisi yoktur.
Evet doğru. Ancak, bir veya başka bir piyasa koşulu seçerek sinyalin frekansını azaltmak için çerçeveler oluşturabilirsiniz.
 

1 Ocak 2014'ten bugüne kadar test edilmiştir.

Ham olsa da, veriler normal görünüyor.


 
Maymunda bir seride sadece 5 sipariş var, adım adım, düşüşe bağlı olarak yüzer hale getirildi.
 
SAASA_IVANOV :
Evet doğru. Ancak, bir veya başka bir piyasa koşulu seçerek sinyalin frekansını azaltmak için çerçeveler oluşturabilirsiniz.
Yapabilir. Ama yönü belirlemek için bir şey kullanırsın.
12345678
Yeni yorum