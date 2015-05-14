Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 5

Alexander Ivanov :

...bekleyin, yakında yayınlayacağım.

Peki, kod nerede?
 
Dmitry Fedoseev :
Hayır ... merkezden bir şifre
Sarhoş olma vaktim geldi, hiçbir şeyi yakalayamıyorum.
 

2012'den beri test edilmiştir.

 
Alexander Ivanov :
Alkolik ne?
 
Alexander Ivanov :

2012'den beri test edilmiştir.

Söz verilen kod nerede?
 
Dmitry Fedoseev :
if (Yüzen_hacim) {
for (int pos44 = 0; pos44<555; pos44++) {
Vols=Vols+iVolume(NULL,0,pos44);
}
Cilt = Cilt/555;
Volume_Buy=Hacim;
Hacim_Sat=Hacim/5;

}

bu iVolume filtresidir.

 

Hacim > Cilt - toplamın ortalama değerinden (555) satın alırım

Hacim < Hacim/5 ise sat

 
Alexander Ivanov :
Neredeyse bitmiş test. Kodu buraya yazabilir misin?
Ama bu ne hakkındaydı?
 
diğer filtre türleri kullanılabilir.
 
Dmitry Fedoseev :
Sadece ex4 dosyasını kastetmiştim.
