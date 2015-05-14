Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 7

Alexander Ivanov :
Gösterge kodu en üsttedir.
İki kavram vardır - bu kaynak kod ve yürütülebilir dosyadır. Bu ne hakkında?
 
Alexander Ivanov :
iVolume'un kendisi demokratik bir göstergedir. Kırmızı ve beyaz değil. Ay içindeki hacim verilerini özetliyorum ve ortalamasını alarak seviyeyi buluyorum.
ortalama ne demek? Ne ile ne arasında? Ayın başındaki ciltler ve ay sonundaki ciltler? Gösterge yalnızca demokratik ise, ticarete giriş yönü nasıl seçilir?
 
Ana şey, farklı filtreleme yöntemlerini denemek ilginçtir. Piyasayı filtreleme yönteminde biraz ilerleme kaydetti.
 
Örneğin, iVolume, belirli seviyelere ulaştığında dikkatli olunmasını sağlar. Bir ayın ortalama değeri alınır - yüzer. Ancak test ederken çok yavaştır, bu nedenle tüm onayların hesaplanması FOR/
 
Alexander Ivanov :
Örneğin, iVolume, belirli seviyelere ulaştığında dikkatli olmayı açıkça ortaya koyuyor. Bir ayın ortalama değeri alınır - yüzer. Ancak test ederken çok yavaştır, bu nedenle tüm onayların hesaplanması FOR/

için her zaman? Peki ya birikim yöntemi?

Ve ortalama istatistiksel değer nedir? Hangi istatistiklerden bahsediyoruz? iVolume, belirtilen süre için hacim alabilir. Bir önceki aya ait ciltleri almam gerekirse iVolume(Symbol(), PERIOD_MN1 ,1) yazarım. Bu nedenle, ortalama değerin ne olduğu açık değil mi?

Yoksa iVolume(Symbol(), PERIOD_MN1,1)/iBars(Symbol(), PERIOD_MN1) mi? Bir çubukta ortalama değeri mi alıyorsunuz?

Kaynak kodu bir şekilde kullanmak için değil, "ortalama değer" gibi kelimelerle ne söylemek istediğinizi anlamak için sorulur.

 
Oleg Voitiouk :

için her zaman? Peki ya birikim yöntemi?

Ve ortalama istatistiksel değer nedir? Hangi istatistiklerden bahsediyoruz? iVolume, belirtilen süre için hacim alabilir. Bir önceki aya ait ciltleri almam gerekirse iVolume(Symbol(), PERIOD_MN1 ,1) yazarım. Bu nedenle, ortalama değerin ne olduğu açık değil mi?

Yoksa iVolume(Symbol(), PERIOD_MN1,1)/iBars(Symbol(), PERIOD_MN1) mi? Bir çubukta ortalama değeri mi alıyorsunuz?

Kaynak kodu bir şekilde kullanmak için değil, "ortalama değer" gibi kelimelerle ne söylemek istediğinizi anlamak için sorulur.

Aferin - iVolume(Symbol(), PERIOD_MN1 ,1) Uygulamaya çalışacağım, ancak vardiyayı yapacağım =0

Ancak bu, daha kaba bir hacim hesaplaması olacak, ay boyunca ilginç nüanslar var.

 

Eski sürüm biraz düzeltildi. Ancak filtreleme aynı kaldı.

Impact_Drone.ex4  46 kb
 
 

26.04.2011 tarihinden itibaren bilinmeyen bir dönemde

 

Buldozerden bahse girer, birkaç gün içinde anlaşma kapanmazsa bekler, trende karşı bir tane daha koyar.... evet..

Hacim kullanma fikri anlaşılmaz.

