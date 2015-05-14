Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 4

Alexander Ivanov :
Hey! Hayır, yasak değil. Aksine moderatör kodlarla paylaşıma izin verdi. En üstte bir zip dosyası var. orada bir kod var. Ancak bu zaten geçilmiş bir aşamadır - Filtrelemeyi revize ettim ve yeni bir şekilde birleştirdim. Bugün yeni bir kod yayınlayacağım.
Dmitry Fedoseev :
zip içinde bir ex4 dosyası var. Ama göremiyorsanız bekleyin birazdan ekleyeceğim.

 
Ve en azından havuçtan yaban turpu nasıl ayırt edeceğinizi biliyor musunuz?
 
açık kaynak yok. Yalnızca Ex4.
 
İkinci tura gidelim mi? Ve ne, biri kodu göndermeyi mi yasakladı?
 
Neredeyse bitmiş test. Kodu buraya yazabilir misin?
Yapabilir!
 
İkinci versiyonu yayınladı.
Dosyalar:
iHolyGrail_v_2.ex4  46 kb
 
Ve kod nerede?
 
mq4 kodu?
 
Hayır ... merkezden bir şifre
12345678
