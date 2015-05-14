Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 6
Sadece ex4 dosyasını kastetmiştim.
Filtreleme örneği.
Ancak ticaret sinyalleri, bir trend kanalı ve pivot seviyeleri oluşturmaktan gelir. Parabolik + MA göstergesine göre giriş
Yazdıklarınız "su üzerinde bir dirgen ile" bütün bunları yaşadık ve göstergeler geleceği öngörmüyor, piyasadaki mevcut durumu gösteriyor.
Fiyatın bundan sonra nereye gideceğini bilmiyoruz. Ve piyasada birkaç üç ay içinde tüm sermayeyi yürütecek bir veya iki durumun her zaman olacağı kesindir.
En zor şey doğru girmek, sonra pozisyonu korumak ve buna göre doğru çıkmak. Sadece "Fiyat neden bir yöne gidecek" sorusuna cevap verebildiğimizde doğru girebilirsiniz. O zamana kadar, bu bir sayı marjı olan bir "kumarhane" - yayılma. Bu, girdiğiniz ve zaten yapmanız gereken zamandır ve rulet çarkında 50/50 şansı öldüren "0" gibidir.
Bu nedenle, " Parabolik + MA göstergesini kullanarak giriş " yazdığınız şey, geçmişe uygun başka bir aldatmacadır. Dolayısıyla burada insan yetiştirmeye gerek yok.
Dürüst bir kişinin saklayacak hiçbir şeyi yoktur ve bir ex4 dosyası yükler ve ne hakkında olduğunu çok iyi bilseniz de, kod istendiğinde bir "aptal" gibi davranırsınız. mql4'te programlama.
Sizden neden kod isteniyor? Evet, basit bir nedenden dolayı - farklı yıllarda herhangi bir danışmanın tökezleyeceği anlar vardır, bu yüzden kontrol etmek ve mümkünse daha fazla filtreyi optimize etmek veya eklemek istiyorum - AMA bu sadece bizi burada boşamazsanız ve denemezseniz. birlikte çalışmak, en azından bir şekilde "Kase" nin yapımına yaklaşmak.
Ama "Kase" yok ve henüz bir eş olmayacak. bize karşı kazanma beklentisi Bazı dönemlerde gerçekten şanslı olabilir - ama artık değil, o zaman bu kadar ... göstergelere göre bile istisnai bir durum var.
yıllar boyunca biriken tüm sermayeyi alır.
Bu nedenle, sadece programcıların sıkı çalışmasına katkıda bulunmak istiyorsanız, kaynak kodunu gönderin.
Bu robotla ilgili değil, filtreyle ilgili. Herhangi birinde, bir iVolume filtresi ekleyebilir ve bunu kendiniz için özelleştirebilirsiniz. Gösterge kodu en üsttedir. İlginçtir ki, danışman kodunu eklediğinizde daha önce tökezlediğiniz zor yerlerden geçiyorsunuz.
