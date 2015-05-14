Danışmandaki sinyalleri filtreleme. Filtre için iVolume göstergesini seçtim. Başka ne kullanıyorsun? - sayfa 2

Integer :
Yapabilir. Ama yönü belirlemek için bir şey kullanırsın.

Bunu söylemek mümkün. Çünkü satmak için başka seviyeler ve satın almak için başka seviyeler var.

Bir yerde bir finansçının stratejisi hakkında bir şeyler okumuştum, yaklaşık olarak - "Piyasalar bocalarken alırım ve piyasa heyecanın zirvesindeyken satarım."

 
SAASA_IVANOV :

Yani ikinci tura mı gittin?

Aslında, iVolume'un yön ile ilgisi yoktur.

Finansör hangi pazar hakkında yazıyordu? Bu öneriyi hangisinde uygulamaya çalışıyorsunuz?

 
forex gibi.
 
Forex'te de aynı başarı ile ATR veya STD yükseldiğinde satın alabilir ve düştüğünde satabilirsiniz.
 
Bu doğru, asıl şey doğru anları bulmak.
 
Bu açıkça yanlış. Tüm bu göstergeler yönden bağımsızdır.
 
yapabilirsin ama ben böyle yaptım
 

Puanlarımı iyileştiriyorum. 1 Ocak 2013'ten itibaren test edin. Görünüşe göre bu robot bir kene yüzücü değil, çiftin yayılmasına tepki veriyor, yayılma ne kadar düşükse, düşüş o kadar küçük. Daha önce Gezgin olarak adlandırılmıştı. :)))


 
Grafik, scalper grafiğine çok benzer. Ama bu bir martingal. :))
 
Neredeyse bitmiş test. Kodu buraya yazabilir misin?
