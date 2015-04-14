Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yanlış hesaplamalar. Yanlış hesaplama sonucu. Yanlış karşılaştırma. Ve yanlış hedef ayarı.
Lütfen daha doğrularını sağlayın.
5 yıllık bu tür ticaretin sonunda, hesap 5.08151E+11'e sahip olacaktır.
yıl sonu 419096.6965
Lütfen daha doğrularını sağlayın.
5 yıllık bu tür ticaretin sonunda, hesap 5.08151E+11'e sahip olacaktır.
yıl sonu 419096.6965
" olacak "?????
Şunu söylemek daha doğru olur: Tahmin edilen ekstrapolasyon zaman aralığındaki koşullar önemli ölçüde değişmeseydi olurdu.
Ama şartlar değişiyor!
Ve bu, raporun resminde bile görülebilir:
Grafiğin ikinci yarısının şimdiden parçalara ayrıldığı açıkça görülüyor. Bu, yaklaşmakta olan olası bir hareket tersine çevrilmesi hakkında ciddi bir uyarıdır.
Ek olarak, periyodik para çekme işlemleri dikkate alınırsa, çekilen önbellek ve ara başlangıç noktasının ofseti dikkate alınarak hesaplama yönteminin kendisi ayarlanmalıdır. Yani yerel koordinatları girmelisiniz.
Daha açık hale getirmek için bu grafiği ikiye bölün:
ilk kısım -- 1 numaralı noktadan 100 numaralı noktaya
ikinci kısım -- 101 numaralı noktadan 200 numaralı noktaya
Şimdi bu iki bölümdeki hareket parametrelerini değerlendirin. Ve dedikleri gibi, farkı hissedin.
Beş yıldır? Ne sorduğunu anlıyor musun?
Ve ne soruyorum? Senden bana 5 yıl boyunca GERÇEK ticareti göstermeni istiyorum. DC'yi aldatmaya yönelik başarısız girişimler değil. Ne kadar "alabileceğine" dair bir açıklama yok.
Üstelik TS DC'nin tüm kurallarına uyuyorsa, sadece strateji testçisinin çalışmasına bakmayı bile kabul ediyorum. Yine de, gerçek PAMM'ye bakmak daha iyi olurdu.
O böyle mi?
Ve şimdi ödev. Yılda günlük günlerinizde %50 kazanıyorsanız. 10 bin dolarlık ilk depozito ile. 1.066.332 $ kazanmanız kaç yıl sürecek?
Winwin2007 bir yıl içinde bu rakama sahip olacak.
Kendiniz söylerseniz neden - DC hemen yasaklar getirdi? Vin bir yıl içinde bu milyona sahip olmayacak! HEPSİ! Ve 13 yıl sonra sahip olacağım.
Tekrar ediyorum - fırsatlardan değil gerçek kazançlardan bahsediyorum. DC parayı vermezse TC'nin ne anlamı var?
Ve ne soruyorum? Bana 5 yıl boyunca GERÇEK ticareti göstermenizi rica ediyorum.
...
Böyle bir tarih derinliği nadiren (eğer varsa) ticaret örgütlerinin sahip olduğu şeydir.
İlk olarak, aynı Alplerde - 5 yıl veya daha fazla geçmişi olan beş PAMMO var.
İkincisi, gerçek şey birkaç yıl bana uyacak ve strateji test cihazına kadar her şey.
Burada zaten fark ettiniz - şampiyonada gösterilen strateji açıkça ters gitti. Sadece insanlar bunu zamanında tahmin ettiler ve bir süre kar elde ettiler. Sonundaki seğirmelere bakılırsa, "DC'nin entrikaları" olmadan bile böyle bir araçtan boşaltmak çok mümkündür ... Ve "DC'nin entrikaları" ile - pratik olarak garanti edilir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor
2015.03.27 10:21
Merhaba!
Son zamanlarda, forex ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladım, ancak kendimi ticaret yapamıyorum, daha doğrusu yapabilirim - ama kararsız, sürekli olarak kategorik olarak tavsiye edilmeyen parayı düşünüyorum. İnsan faktörü, tabiri caizse))) Az önce yapmadım - denge çizgisini basitçe kapattığım ve bu şekilde işlem yaptığım noktaya kadar)) birçok tüccar bunu yapmayı önerdi. Ama yine de, bugün piyasadan para çekmenin veya kaybı telafi etmenin gerekli olduğuna dair sürekli düşünceler, çalışma algoritmasını paramparça etti. Ticaret için çok zaman öldürmek ve hiçbir şey kazanmamak veya kaybetmemek - yavaş yavaş beni zayıflattı ve güzel bir gün ticarete ait olmadığımı fark ettim)) Yeterli iradem yok. Ve bir arkadaşım hesabımı almayı ve takas etmeyi teklif etti. Beni küçük bir kayıpla yendi ve geri verdi. Daha fazla ticarete başlamadım çünkü. zaman yoktu ve arkadaş olduğumuz için, benden kârın bir kısmını alması onun için uygun değildi)) Ama daha sonra birlikte çalıştığım birkaç tüccar önerdi. Biri 3 ay işlem gördü ve yavaş yavaş birleşmeye başladı, korktum ve hesabı ondan aldım. Bana ilk miktarın %27'sini takas etti. İkincisi hiçbir şey kazanmadı, ancak en çok övündü))) pazarın olumsuz olduğunu söylüyor. ))) Forumları okumaya başladım, tüccarlar aradım, bir tane daha buldum, ikinci ay için parası var, ticaret tarzını seviyorum, karlılık elbette arzulanan çok şey bırakıyor, ama bu muhtemelen benim isteklerim de yüksek, Batı pazarlarında ayda 2-3% süper kâr olarak kabul edilir. Vitaly (adı bu) ayda ortalama %5 alıyor, ancak stratejinin cesurca %10 olduğunu iddia ediyor, ancak riskler daha yüksek. Onunla işbirliği deneyimi azdır, ama umarım sizi hayal kırıklığına uğratmaz)) Ama aynı zamanda iki yöneticinin riskleri hafifletmesini istiyorum. Geçmişi olan, sonuçlarını teyit edebilen, kendi alanlarında uzman olan tüccarları tavsiye edin, bana iletişim bilgilerini verin. Ve ilgilenirseniz, deneyimlerimi paylaşırım. Genel olarak, sizden herhangi bir bilgi için minnettar olacağım ve şimdiden teşekkürler.
Alıntı: (Geçmişi olan, sonuçlarını teyit edebilen, alanında uzman tüccarlar, bana bağlantılarını verin). MARIO bunları tam olarak bilir - bu %100'dür.
Ben siyasetin içinde değilim, ama gerçek (RAKE YARDIM ETMİYOR) yüzünde!!! İkisinden birine sahipsiniz; ya her şey kötü (ki bu GUD değil) ya da her şey çok iyi, ama onunla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz)))). Konu otomatik olarak, kendinizin aynı olduğu ve güldüğünüz bir "alay" haline gelir !!! FOREX, bir şeyler kazanabileceğiniz yön değildir! MARIO sizin garantinizdir!!!
Sadece yüksek sesle söyleyin 3.2 trilyon dolar....
bu kadar çok küreği nereden buluyorsun?
sadece düşün: kim bu kadar kaybetmeye hazır?
onlar. herhangi birinde dinlenirdi
Not: İş demodaydı ve orada elbette likidite sonsuzdur.
Daha önce gerçek hayatta çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama en az 1-2 ay. DC'si çabucak kesilecek ve dükkânı kapatacaktı. Ve demoda, lütfen, şampiyonadaki kazançların en azından bir kısmını artırma şansı vardı.
ZYZY: stratejinin çalışmayı durdurması gerçeği her zaman komisyoncu için geçerli değildir, bu stratejinin birilerini sızdırmış olması veya birinin bu stratejiden koruma sağlaması mümkündür)
...
Burada zaten fark ettiniz - şampiyonada gösterilen strateji açıkça ters gitti. Sadece insanlar bunu zamanında tahmin ettiler ve bir süre kar elde ettiler. Sonundaki seğirmelere bakılırsa, "DC'nin entrikaları" olmadan bile böyle bir araçtan boşaltmak çok mümkündür ... Ve "DC'nin entrikaları" ile - pratik olarak garanti edilir.
Yazımı dikkatli okumamışsınız. Ve kahve telvesi üzerinde tahminde bulunarak sonuçlarınızı oluşturun. Bir kez daha tekrarlıyorum, tam şampiyona sırasında organizatörler teklif modunu değiştirmeye başladılar. Kazanmasını önlemek için tam olarak bu stratejiye karşı yönlendirilen özel filtreler getirdiler ... çünkü kâr tavana dayanıyor.
" olacak "?????
Şunu söylemek daha doğru olur: Tahmin edilen ekstrapolasyon zaman aralığındaki koşullar önemli ölçüde değişmeseydi olurdu.
Ama şartlar değişiyor!
Ve bu, raporun resminde bile görülebilir:
Grafiğin ikinci yarısının şimdiden parçalara ayrıldığı açıkça görülüyor. Bu, yaklaşmakta olan olası bir hareket tersine çevrilmesi hakkında ciddi bir uyarıdır.
....
bu öz sermaye eğrisidir. Aynı cevaba sahipsiniz, o sırada organizatörler bu danışmana karşı "oynamaya" başladılar. Ve eğer şampiyonaya katılsaydınız, görseydiniz ve kuralları bilseydiniz, o zaman bu miktarı orada yeniden yatırım yapmadan kazanırdı... Kısıtlamalar vardı. maksimum 5 lot ve hepsi. Yeniden yatırım olsaydı, kâr çok daha fazla olurdu.
Henüz herhangi bir numara vermediniz. Benimle ilgili her şeyin yanlış olduğunu iddia ettin ... stüdyodaki figürler, rakam ve senin mantığın değil. Görevin koşulları öncekiyle aynıdır. EA 5 yıldır aynı verimlilikle ticaret yapıyor....karı ne olacak?
bu öz sermaye eğrisidir. Aynı cevaba sahipsiniz, o sırada organizatörler bu danışmana karşı "oynamaya" başladılar. Ve eğer şampiyonaya katılsaydınız, görseydiniz ve kuralları bilseydiniz, o zaman bu miktarı orada yeniden yatırım yapmadan kazanırdı... Kısıtlamalar vardı. maksimum 5 lot ve hepsi. Yeniden yatırım olsaydı, kâr çok daha fazla olurdu.
Henüz herhangi bir numara vermediniz. Benimle ilgili her şeyin yanlış olduğunu iddia ettin ... stüdyodaki figürler, rakam ve senin mantığın değil. Görevin koşulları öncekiyle aynıdır. EA 5 yıldır aynı verimlilikle ticaret yapıyor....karı ne olacak?