1. Özellikle bizimle yeteneklisiniz ve para için yazmayı seviyorsanız, oraya yazın size ödeme yapılır.
2. Herkese tüm bunları MT5'te nasıl uygulayacağını söyleyin, okuyalım))
1. Pekala, bu enjeksiyon hedef dışı. Makale yazma hayranı değilim, ama benden anlatıcı (aksine) iyi değil.
2. Yine çoğul olarak kendinize mi? neyse, herkesin eksiklikleri var sonuçta... Ve MQL5'i çok iyi bilen herkes, "kulaklık yoluyla" değil, neyin ve nasıl olduğunu zaten biliyor. Dili öğrensen iyi olur ve her türlü tanrısız hızlı ve keskin şeylerle sendeleme ve burada insanları gevezelik etmek iyidir.
Özel-2 :
ZY MQL sınırlı bir dildir ve aynı C++, C# türünden daha iyi olduğunu kanıtlayabileceğinizi sanmıyorum, programcının hayal gücünün sınırlamaları vardır, ancak bunlara sahip değilsiniz...
3. Genel olarak küstahlık. Ziyarete gelip sahibine "Çocuklarınız aptal ucubeler ve karınız hayat kadar korkunç ve aşırıya kaçıyor ..." demek gibi bir şey.
Çoğu, tahkimin nasıl uygulanacağına bağlıdır. hangi siparişlerle çalışacaksınız. Şubede biraz önce, gözlüklerin ekran görüntüleri var (eğer silinmedilerse bakın). İki araç arasında arbitraj yapın, bir sipariş defteri sıkı, diğeri neredeyse boş + büyük yayılma. Bu çifti takas etmek için büyük bir istek varsa, tek bir çıkış yolu vardır. İlk ayağı olur (boş bir bardağa sınırlar) ve birinin içine dökmesini bekleyin, dökülür dökülmez ikinci ayağı yoğun bir bardakta marketin etrafından geçirin.
Görünüşe göre bir bardakta sor ve diğer bardağa sor. Bu nedenle, deltanız sor-sor olacaktır
Biz tersini yapıyoruz. Örneğin, bir satın alma limiti tetiklendikten sonra (Sat fiyatında), satmak için hemen bir piyasa ticareti açarız (Bid fiyatında). Değil mi?
Yani iki delta oluşturmamız gerekiyor: ilki Ask1-Bid2 spreadini satın almak için, ikincisi Bid1-Ask2 spreadini satmak için.
Ve kaymayı azaltmak ve daha fazla hacim almak isteyenler, aynı anda birkaç bardağa çarpanlar var - örneğin, aynı adı taşıyan farklı son kullanma tarihleri + yerinde + seçenek, vb.
O zaman ayaksız hakemler bırakılabilir
İnsanların kafasını karıştırmayın!
Modelleme hakkında? modelleyecek misin? Çok daha iyi bir çözüm var, camın ve kenelerin gerçek tarihi. Aracınızı alın ve modelleme olmayan geçmişin üzerine inşa edin.
ZY Moderatörlerin gönderileri silmesi çok kötü. Bu habere nereden ve nasıl ulaşacağınız konusunda bilgiden mahrumsunuz...
Ne yazık ki, MT kullanıcıları camı çok az biliyor ve anlıyor. Bir kez daha, dikkatli ol. Gerçek cama bakın. Aşağıdaki ekran.
Açıklama için özel olarak çizilmiş oklar. Çünkü Buradaki birçok kişi (bilge adamlar) onun gözlerinde görmediler, sadece akıl yürütmeyi biliyorlar. Her şeyi yapabiliriz, her şeyi biliyoruz ve her şeyi yapabiliriz.
Bu Cuma 10:03:00 gerçek bir cam ekran.
Üç dakikada sadece bir işlem gerçekleştiği (3 numara), birinin satın aldığı ve birinin 56,40 fiyattan bir lottan sattığı görülüyor. Fiyatın her iki tarafında da bir lot limiti olan bir piyasa yapıcının olduğu görülebilir (şekil 56.55 ve 56.12). Piyasada böyle bir camda alım/satım yapmak intihardır, tek çıkış yolu MM limitlerinin devredilmesidir. Onlar. 56.54'te bir satış limiti koyun. Ve ikincisi 56.11'de satın almak ve biraz aptalın piyasaya çıkıp sizi dökmesini beklemek (peki, MT'de tarihte her şey onun için çalışıyor ve son fiyatlarla inşa edilen mumları analiz ettiğini anlamıyor) (1 numara) ve bu lot, bu yerde ve bu fiyattan işlem yapmak için daha fazla hacim aldı) ve bu limit emir defterindeki emirler hareket edebilir (ve çok hızlı hareket eder, kalktınız, önünüzde kalktılar, vb.)
56.54'lük bir fiyatla satış limitinde duruyorsunuz, döküldünüz, yani bir bacağınızı sattınız, ikincisini başka bir emir defterinde satın almanız gerekiyor (sıkı, yok yok) böyle çılgın bir yayılma). Ve piyasadan satın aldığınız için, sormaya bastınız.
Bir delta çıkıyor, bu bir robot inşa etmenin bu versiyonu için bir soru-soruştur.
С-4, Özel-2.
Ve LCHI'ye katılmayacak mısınız?
Yani, rekabetçi ruh için..
Ve işte camdaki "raf".
Her iki enstrümanı da ALIRsanız, sorun. Her iki enstrümanı da SATIYORsanız, teklif verin. Birini Alip diğerini SATIYORSANIZ, teklif isteyin.
Delta formülü , ticarette kullanılan SİPARİŞ TÜRLERİNE değil, İŞLEM TÜRÜ'ne bağlıdır.
İnsanların kafasını karıştırmayın!
Hayır, kafam karışmadı. Açıklama yukarıda yapıldı. Hatırladığım kadarıyla. MT, spread'e sınır koymaya izin vermedi (bir teklif ve / veya talep olur). Kendini yalnızca bir arbitrajcıdan korumakla kalmaz, aynı zamanda donma seviyesi de MT'ye dahil edildi ...
Kimse beni bilgiden mahrum edemez. Uzun yıllardır tüm gelecekler için gerçek bir Piyasa Derinliği geçmişim var. Ayrıca, sipariş defterinin geçmişine dayalı olarak, tam ticaret ortamını taklit eden ve Seviye II stratejilerini test etmenize izin veren bir test cihazı da bulunmaktadır. En ağır stratejilerin bile uçtuğu uygun sunucu donanımı da vardır. Tabii ki MT değil. Ancak ben buradayım ve MetaTrader'ın iyi bir terminal olduğunu düşünüyorum.
Ben de var. Ücretsiz olarak alabileceğiniz bir yerin bağlantılarını kaldırın (forumdaki pek çok kişi camın bir geçmişi olduğunu bilmiyor ve onunla çalışabilirsiniz). Ayrıca MT'yi iyi bir terminal olarak görüyorum, ancak bir tüccar için dostane değil, özellikle de Forex'te kazananlar için çok kolay değil.
Ben de burada forumdayım çünkü bana öğrettiği bilim için MT'ye minnettarım. Ve onu iyi bir hayat yüzünden terk etmedim. MT5 konuşulurken geliştiricilerden kene olmadığı ve olmayacağı yönünde bir açıklama gelmişti. Bunun yüzünden kaç kopya kırıldı https://www.mql5.com/ru/forum/1031 Zaman bizi yargıladı. Şimdi test için bir atılım, yeni ufuklar olduğu ortaya çıktı.
https://www.mql5.com/en/forum/40960#comment_1376999
Bunun yüzünden ne kadar kir döküldü, sağa sola yasaklar dağıtıldı...
56.54'lük bir fiyatla satış limitinde durduğun ortaya çıktı, döküldün, yani bir bacağını sattın, ikincisini başka bir emir defterinde satın alman gerekiyor (sıkı, yok yok) böyle çılgın bir yayılma). Ve piyasadan satın aldığınız için, sormaya bastınız.