FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 24
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Biraz programlama deneyimiyle, "hazır" olan her şeye rastlamadığınız sürece, kendinizi mevcut platformlardan herhangi biriyle sınırlamak son derece mantıksızdır.
Sizin anlayışınızda "yapıcı" yoktur; çeşitli kaynaklarla ilgili tartışmalar sırasında yapılan en görkemli sonuç - "teklif istemekten daha az olmalıdır". "Olta" sana yakışmıyor, ama ben kendim "balık tutmak" umurumda değil.
Kârlı olduğu ortaya çıkarsa ne olur? )
Peki... el çırpalım. Kendimizi Prival'in "Doğruyu konuşan gerçek bir tüccar!" madalyasına atalım. Daha sonra MT5'e uyarlamaya çalışacağız. Sonuçta, MT5'teki Seviye2 stratejileri test edilemez, ancak bunları takas edebilirsiniz, çünkü. gerçek cam zaten mevcut, en azından Fort'ta. Genel olarak, böyle bir kolektif kase olacak.
Toplu kâse yoktur ), özellikle önden koşma konusunda. Dolayısıyla doldurmanın anlamı genellikle anlaşılmazdır.
Kitap sipariş etmekten başka bir şeye ihtiyacınız olmayan karlı stratejiler var, hatta alıntıların tarihi bile.
Halt hiçbir zaman geveze olmadı. Bazen getiriyor, evet.
Ne yazık ki, MT kullanıcıları camı çok az biliyor ve anlıyor. Bir kez daha, dikkatli ol. Gerçek cama bakın. Aşağıdaki ekran.
Açıklama için özel olarak çizilmiş oklar. Çünkü Buradaki birçok kişi (bilge adamlar) onun gözünde onu görmediler, sadece akıl yürütmeyi biliyorlar. Her şeyi yapabiliriz, her şeyi biliyoruz ve her şeyi yapabiliriz.
Bu Cuma 10:03:00 gerçek bir cam ekran.
Üç dakikada sadece bir işlem gerçekleştiği (3 numara), birinin satın aldığı ve birinin 56,40 fiyattan bir lottan sattığı görülüyor. Fiyatın her iki tarafında da bir lot limiti olan bir piyasa yapıcının olduğu görülebilir (şekil 56.55 ve 56.12). Piyasada böyle bir camda alım/satım yapmak intihardır, tek çıkış yolu MM limitlerinin devredilmesidir. Onlar. 56.54'te bir satış limiti koyun. Ve ikincisi 56.11'de satın almak ve biraz aptalın piyasaya çıkıp sizi dökmesini beklemek (peki, MT'de tarihte her şey onun için çalışıyor ve son fiyatlarla inşa edilen mumları analiz ettiğini anlamıyor) (1 numara) ve bu lot, bu yerde ve bu fiyattan işlem yapmak için daha fazla hacim aldı) ve bu limit emir defterindeki emirler hareket edebilir (ve çok hızlı hareket eder, kalktınız, önünüzde kalktılar, vb.)
56.54'lük bir fiyatla satış limitinde duruyorsunuz, döküldünüz, yani bir bacağınızı sattınız, ikincisini başka bir emir defterinde satın almanız gerekiyor (sıkı, yok yok) böyle çılgın bir yayılma). Ve piyasadan satın aldığınız için, sormaya bastınız.
Bir delta çıkıyor, bu bir robot inşa etmenin bu versiyonu için bir soru-soruştur.
İlginç.
Hemen böyle bir ticarette tam bir sıfır olduğumu söyleyeceğim, bu yüzden kesinlikle yargılamayın.
Örneğin bir satış limiti devreye giriyor, piyasa hacmi 20 puan yukarıda artırıyor ve ne oluyor - tuzağa mı düştük?
İlginç.
Hemen böyle bir ticarette tam bir sıfır olduğumu söyleyeceğim, bu yüzden kesinlikle yargılamayın.
Örneğin bir satış limiti devreye giriyor, piyasa hacmi 20 puan yukarıda artırıyor ve ne oluyor - tuzağa mı düştük?
Her nasılsa rastgele girişli ve sabit SL/TP'li bir strateji denedim. Şöyle bir mantık yürüttüm: Eğer ortalama olarak düşüş yayılma hızında giderse, o zaman limit emirleri girmeniz gerekir ve yayılma bir arkadaş olur :). Bu süreçte limit tetiklendiğinde hareketin devam etme olasılığının daha yüksek olduğu ve herhangi bir avantajın ortaya çıkmadığı ortaya çıktı. Bir ECN hesabının döviz çiftlerinde denedim, belki normal döviz enstrümanları üzerinde denemem gerekiyor?
not. Forumun sol bağlantıların otomatik olarak değiştirilmesinden bıktım :(
Her nasılsa rastgele girişli ve sabit SL/TP'li bir strateji denedim. Şöyle bir mantık yürüttüm: Eğer ortalama olarak düşüş yayılma hızında giderse, o zaman limit emirleri girmeniz gerekir ve yayılma bir arkadaş olur :). Bu süreçte limit tetiklendiğinde hareketin devam etme olasılığının daha yüksek olduğu ve herhangi bir avantajın ortaya çıkmadığı ortaya çıktı. Bir ECN hesabının döviz çiftlerinde denedim, belki normal döviz enstrümanları üzerinde denemem gerekiyor?
not. Forumun sol bağlantıların otomatik olarak değiştirilmesinden bıktım :(
Belki Prival-2 bize cevap verir)