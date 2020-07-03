FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 21
Arkadaşlık dostluktur ve gerçek daha pahalıdır. Kendine bariz olanı kabul et, daha kolay olacak. Yabancı konularda iletişim kurma arzusu varsa - başka bir yerde yapın.
Doğru, daha pahalı. Ve gözlerden yasaklar şeklindeki körler kaldırılmalıdır. Basit bir gerçeği anlamanız gerekiyor, dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Ve ticaret, MT kavramlarıyla sınırlı değildir, çok daha geniş ve zengindir.
MA geçişinin bir sonucu olarak nasıl sipariş verileceği veya burada neden her şeyin benim için çalışmadığı ile ilgili konuları tartışmak ister misiniz? Sorun değil, bu senin ilgin. Diğer tüccarlar için çok farklı olabilirler. Örneğin, kişisel zamanınızı bir sonraki hataları yakalamak için değil, sürdürülebilir kâr getiren araçlar inşa etmek için harcayın. Ve birçoğunuzu ampulün hangi TP'nin çalıştığı ve hangi dilde yazıldığı konusunda kesinlikle temin ederim. Ana şey, istikrarlı bir kar getirecek olmasıdır ...
Herhangi bir şubeden bir anlam alabilirsiniz. Herhangi birinden. Bunun için ihtiyacınız olan:
1. Sadece konu içinde tartışma.
2. Tartışma yalnızca BURADA bulunan teknik ve yazılım araçları çerçevesinde.
3. Rakip donanım ve yazılımların propagandasının yasaklanması.
4. Şiddet, pornografi, ırk ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı hakların ihlali yasağı.
Aslında daha fazlasına gerek yok. Tartışma bu 4 madde çerçevesinde ilerlerse, kimin kime saygı duyduğu veya kimi hor gördüğü ne fark eder?
4 hariç tüm noktalarda katılmıyorum.
Konu, başlangıçta belirtilenden daha geniş olabilir. Tema, MT ürünlerine uymayabilir. Karşılıklı saygı olmadan kişisel nitelikler dışında bir şeyi tartışmak zordur - sonuçta burada kimsenin bir borcu yoktur.
Öyle anlaşılıyor ki, yapıcı olmak yerine, her biri diğerini dürtüyor, konunun içinde değil, bunu yazıp bunu kullanmaması gerektiğini ve "Yapabilirim, ama sen yapabilirsin" gibi bir gösteriye girişiyor. t."
TAMAM. sürdük. Daha yapıcı olalım. Size Seviye-2'yi kullanarak bazı temel stratejiler tanımlamayı öneriyorum. Kodlamaya çalışacağım ve bir bildiri yayınlayacağım. Böylece herkes sonunda bu bilinmeyen balığın nerede bulunduğunu anlayacaktı. Ama bir şartım var: strateji basit olmalı ve bir veya iki için yazılmış olmalı - çünkü %99 olasılıkla zamanımı boşa harcayacağımı anlıyorum ve onun için üzülüyorum.
Ne yazık ki, zamanlama konusunda da bir söz veremem. Şimdi çok meşgul.
İşte yine burada... MT guano'dur, MQL programcıları MA'larının ötesinde bir şey göremeyen aptallardır, kar edebilirsiniz, ancak MT'de değil!....
Temanın MQ ürünlerinin çerçevesinden daha geniş olduğu ortaya çıkarsa, ücretsiz olacağı diğer çerçevelere aktarılmalıdır.
Ve tam olarak burada, tam olarak bu forumda yapıcı olan nedir, nedir? - Başka bir terminalde nasıl araç yapılacağı gerçekten kınanıyor mu?
Bir arabanız olduğunu hayal edin, bir çeşit A4, bu ne olursa olsun bir örnek. A4'e adanmış foruma geldiniz. "Tıkanmış bir kül tablası nasıl temizlenir", "neden panel ekranında bilgisayar önden değil de arka kameradan görüntü gösteriyor", "alarm neden bing-bing diyor" konularını okuyup konuşmak ister misiniz? yanıt olarak ve ding-ding değil", vb. A4'ün iyi ya da kötü olmasının bir önemi yok, şu anda onu sürüyorsunuz ve onunla ilgileniyorsunuz. İlgilenmeyi bırakırsan, başka bir arabaya geçersin. Yani dünyada hangi araba olduğu önemli değil, siz sadece A4 ile ilgileniyorsunuz. Ama hayır, insanlar Hyundai'leri, Mercs'leriyle gelirler ve Tanrı beni iAuto'yu affeder mi? Konu A4'ten daha geniş mi? - üreticiye atıfta bulunmadan herhangi bir arabayı tartıştıkları yerler var.
Ve kişisel olarak size bir soru daha... Web siteniz var mı... Ürün ve hizmetlerimi tanıtmak için kullanabilir miyim? Hayır da olsa neden soruyorum... Sana gelip sevdiğimi yapmalıyım, neden soruyorum ki...
Bazen algılanamayacak kadar serttir. İkna etmeye gerek yok, sadece ruh bulunursa paylaşın. Kendisi defalarca rakiplerinin provokasyonlarına sarıldı, neden? ..
Teşekkürler Andrey. Bu özelliğin farkındayım. Sakince nasıl yürüyeceğimi bilmiyorum. Babam bana her zaman savaşmayı öğretti. Bağlandım, iade al...
Bu durumdan çıkmanın tek bir yolunu buldum. Bir ofis ve para ödediğim bir kişi var. Ticaret, forumlar, Skype vb. sırasında hiçbir yere tırmanmamam da dahil olmak üzere birçok şeyden sorumludur.
Şimdi 20'sine kadar evde kalacağım. İşte sonuç ((((
Burada MT'nin bana ne verdiğini ve onlara neden minnettar olduğumu sordular. Bu da dahil (forumdaki ilk yasak). Çok fazla boş zaman oldu ve günde 24 saatten önce yeterli değildi. Ve sonra bam ortaya çıktı ve sonuçların gelmesi uzun sürmedi :-)
Bunun gibi bir şey.
Ama yine de burada sohbet etsem de biraz ticaret yapıyorum. Partilerin büyüklüğü savaş değil. Ama önemli değil.
Ana şey, yetersiz duraklarla seviyeden seviyeye :-)
Evet, denilen bir cephe koşusu vardı. Ekran görüntüleri yayınladım, hatta bir video kaydettim (özünü açıklamak için). Hiçbir şey bulamıyorum, belki onu da silmişlerdir. Video YouTube'da kalıyor, onlar (moderatörler) oraya ulaşamıyor. bakmak.
Bu strateji ile bir bardakta robotları programlamaya başladım.
