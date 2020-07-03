FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 17
Evet, tamam... Peki, emir defteri seviyelerinde emirlerinizin önceliğinin nasıl değiştiğini analiz etmeye çalışın (değişiklikler, emir defterine sizinkinden daha önce verilen emirlerin iptal edilmesinin sonucudur + çünkü daha sonra verilen tüm emirler daha düşük bir önceliğe sahiptir). Bu bilgiyi EMA(20) ve stokastikten çıkarma girişimlerine bakmak istiyorum. Peki, ve onu ticarete bağlama girişimlerinde - sonuçta, bunun için düşünmelisiniz: D
Gözlüklerde görüşürüz ;)
Sentetiklerin hesaplanmasında neden toplama ve çıkarma işlemleri görünmelidir? Bu işlemlerin fiziksel anlamı nedir? Sonuç olarak ne tür bir sentetik elde ederiz?
Çarpma ve bölme işlemleri olmalıdır. Bu, sentetik formülden kaynaklanmaktadır.
Örneğin, nötr bir sentetik (EUR/USD * USD/JPY / EURJPY = 1.0):
Sentetiklere sorun:
Sor(EUR/USD) * Sor(USD/JPY) / Bid(EUR/JPY). Kesir payında USD cinsinden aritmetik kurallarına göre yapılan indirimlerden sonra geriye EUR/JPY alımı kalıyor. Payda EUR/JPY satıyor.
Teklif sentetikleri:
Teklif(EUR/USD) * Teklif(USD/JPY) / Sor(EUR/JPY). Kesir payında USD cinsinden aritmetik kurallarına göre yapılan indirimlerden sonra EUR/JPY satışı kalmaktadır. Payda EUR/JPY alıyor.
Bu formülleri uyguladıktan sonra, sentetiklerin net bir fiziksel anlamını, yani nötr bir portföy elde ederiz.
Formüllerde çarpma ve bölme yerine toplam ve fark konursa sonunda ne olur? Ne tür bir sentetik elde edeceğiz? belirsiz.
... Tarihsel sipariş defterinin tam simülasyonu ve içinde işlem yapılmasıyla ilgili.
Modelleme hakkında? modelleyecek misin? Çok daha iyi bir çözüm var, camın ve kenelerin gerçek tarihi. Aracınızı alın ve modelleme olmayan geçmişin üzerine inşa edin.
Bir delta grafiği oluşturmanız gerekir (bunu logaritma olmadan yapabilirsiniz), ana şey doğru talep eksi talep veya teklif eksi teklif grafiğini çizmektir.
Doğru delta grafiği bu şekilde mi oluşturulmuş?
Çoğu, tahkimin nasıl uygulanacağına bağlıdır. hangi siparişlerle çalışacaksınız. Şubede biraz önce, gözlüklerin ekran görüntüleri var (eğer silinmedilerse bakın). İki araç arasında arbitraj yapın, bir sipariş defteri sıkı, diğeri neredeyse boş + büyük yayılma. Bu çifti takas etmek için büyük bir istek varsa, tek bir çıkış yolu vardır. İlk ayağı olur (boş bir bardağa sınırlar) ve birinin içine dökmesini bekleyin, dökülür dökülmez ikinci ayağı yoğun bir bardakta marketin etrafından geçirin.
Görünüşe göre bir bardakta sor ve diğer bardağa sor. Bu nedenle deltanız sor-sor şeklinde olacaktır.
