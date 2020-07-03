FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 27
FORTS arbitrajı üzerinde gerçekten işlem yaptıysanız, arbitraj ile nasıl işlem yaptıkları konusunda tamamen cehaletle gönderiler yapmazsınız!
1. ayağı tam olarak nasıl aldığınız önemli değil, 2. ayağı ne kadar çabuk satın alabileceğiniz çok önemli ve HFT'nin bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok!
"Yanaklarını şişirmek önemli" demeye devam et, devam et.
Ve takma adınızı değiştirmek size hiçbir şey kazandırmaz çünkü başka kimse size bir şey söylemez.
( gerçek FORTS'ta ticaret yapan sadece 2-3 kişi var).
Kadar.
Evet, bu insanlar artık burada olmayabilir. Ancak forumun bu başlığında 2015'te ilginç düşünceler vardı, elbette, meslektaşlar o zamandan beri hangi bacağın ve ne kadar hızlı alınması gerektiğini anlamada ilerledi.
Robinson'ını Quick aracılığıyla tanıtan Yudin gibi "yavaş" adamların arbitraj ticaretini tam olarak nasıl yaptığını oldukça iyi araştırdım. Ve Alor'dan Kiryanov gibi "hızlı" adamların doğrudan bağlantı üzerinden nasıl ve ne kadar "hızlı" ticaret yaptığını biliyorum.
Bunlar aynı arbitraj guruları ve yaklaşımları arasında serbest bir boşluk görüyorum. Bu nişi göremiyorsanız, üzgünüm (:
Ancak, MT5'in tüm açık avantajları ve dezavantajları ile MT5 üzerinden çalışan başka adamlar da var. 2015'ten beri, boş bir bardakta sınırlardan en azından biraz uzaklaşanlar ve arbitraj soranlar.
prostotrader :
(burada gerçek FORTS ve ardından göstergeler üzerinde ticaret yapan sadece 2-3 kişi var).
Kadar.
Bu, PositionSelect içeren yayınlanmış kod parçacıklarından açıkça görülmektedir. Kişisel bir şey değil :)
TS Çifti ticareti .
Burada https://smart-lab.ru/blog/339963.php , bu aracın özü kısa ve oldukça anlaşılır bir şekilde yazılmıştır.
Ancak bir çift, bir tarafta sadece bir enstrümanı (Bacak 1) değil, diğer tarafında (Bacak 2) içerebilir.
WTI çifti (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX) hakkındaki gözlemlerimi paylaşmak istiyorum
WTI'nin Brent için rehber olması nedeniyle, paritenin yüzde dengesini hesaplamaya gerek yoktur.
10 varillik her iki kontratta da her ikisi de dövizle işlem görüyor, hatta fiyatlar birbirine çok yakın.
Aslında, bu bir ve aynı üründür - yağ.
Dolayısıyla korelasyon, eşbütünleşme ve regresyon hesaplamalarına gerek yoktur.
Bu şartlar hakkında buradan okuyabilirsiniz https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
FORTS'ta CL-XX.XX vadeli işlemlerinin doğuşundan itibaren delta analiz edildiğinde, deltanın her zaman 100 puan geçtiği bir model bulundu
(grafikler puan olarak gösterilir) bir yönde veya başka bir yönde.
Grafiklerin geri kalanını kendiniz görebilirsiniz.
Gösterge yalnızca gerçek hayatta çalışır, çok yavaş sayar.
Geriye, delta trendinin yönünün nasıl doğru bir şekilde belirleneceğini ( hesaplanacağını ) öğrenmek kalıyor...
Katma
Bir danışman sessizce yazılıyor ...
Yapıştırmada neden gösterge yapılmadığını merak ediyorum? (belki soru aptalca, bilmiyorum, hiç indikatör yapmadım). Ama nesnel olarak, sadece BR ve CL'nin farklı son kullanma tarihleri var değil, aynı zamanda olaydan sonra negatif fiyatlarla borsamız (ve brokerlerimiz) mevcut sözleşmelerle karışmaya başladı. Evet ve tüm geçmiş için verilerle çalışmak, aylık segmentlerle çalışmaktan daha uygundur.
Discovery için CL'de yapıştırma olmamasına rağmen, kesinlikle. Ama yine de, bana göründüğü gibi, kendiniz yapıştırmak daha kolay.
Eksi -40'a inen CL-5'i takas etmemiş olmanız iyi oldu )))
Yerleşik geleceklerin manipülasyonunu fark ettiğimde zamanda sıçradım.
Bir süreliğine ticaret yapabilirsiniz, ancak güzel bir anda, hiçbir şey beklemediğinizde, onu sallayacaklar ve riskten korunma fırsatı olmayacak. MMM'de takas, teslim edilemeyen vadeli işlemler manipülasyonlar, yüksüklerdir.
Eksi -40'a inen CL-5'i takas etmemiş olmanız iyi oldu )))
Ticaret yapan CL-4.20 idi, hatırladı :)
Eksi -40'a inen CL-5'i takas etmemiş olmanız iyi oldu )))
Yerleşik geleceklerin manipülasyonunu fark ettiğimde zamanda sıçradım.
Bir süreliğine ticaret yapabilirsiniz, ancak güzel bir anda, hiçbir şey beklemediğinizde, onu sallayacaklar ve riskten korunma fırsatı olmayacak. MMM'de takas, teslim edilemeyen vadeli işlemler manipülasyonlar, yüksüklerdir.
Hey Serezha!
İnsanlar her şeyi doğru ve zamanında yaptıysa (sadece ticarette değil),
o zaman herkes zengin ve mutlu olurdu :)
Ama dünya maalesef farklı bir şekilde düzenlenmiştir :(
Her zaman sadece başarılı işlemler değil, aynı zamanda
çok daha olumlu olanların olması çok önemli!
Örneğin, CL-BR danışmanını bitirdim, ancak bunu bir demo üzerinde test etmenin bir yolu yok,
bu nedenle, gerçek hayatta test etmeniz gerekecektir (bir yerde bir hata yaptıysanız (1400 satır kod) - tahmini kayıplar mümkündür).
Test - tamam, yayılmayı genişletmek için 5 sözleşme satın aldım.
Test - tamam, yayılmayı genişletmek için 5 sözleşme satın aldım.
Merak ediyorum, mevcut Brent sözleşmesini değil de bir sonraki sözleşmeyi takas etmenin anlamı nedir?
Merak ediyorum, mevcut Brent sözleşmesini değil de bir sonraki sözleşmeyi takas etmenin anlamı nedir?
"Deneyimli" bir hakem olduğunu yazmışsın...